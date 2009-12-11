Уряд затвердив Морську доктрину України до 2035 р.

Кабінет міністрів України затвердив Морську доктрину України до 2035 року.

Відповідна постанова уряду (від 7 жовтня т.г. №1307) розміщена на сайті Верховної Ради.

При цьому Міністерству транспорту і зв`язку разом із зацікавленими органами виконавчої влади доручено розробити і подати Кабінету міністрів України у тримісячний термін проект плану заходів щодо реалізації Морської доктрини України на період до 2035 р.

Відповідно до доктрини, основними завданнями державної морської політики є підтримка і розвиток морегосподарської діяльності на технологічному, екологічному, соціальному рівні для забезпечення задоволення потреб українського суспільства, конкурентоспроможності на світовому ринку, повного використання геополітичного потенціалу держави. Також серед завдань - забезпечення у внутрішніх водах і територіальному морі України режиму судноплавства, який відповідає міжнародному морському праву і міжнародним стандартам безпеки, підвищення рівня безпеки судноплавства на українських судах, ефективне здійснення функцій морської адміністрації й інших функцій держави, які передбачені міжнародними договорами України в галузі судноплавства; сприяння розвитку всіх галузей економіки приморських регіонів держави і забезпечення пріоритетності розвитку морегосподарської діяльності.

Згідно з доктриною, пріоритетами національних інтересів України у сфері морської діяльності є задоволення потреб її народу і економіки у використанні ресурсів Азовського і Чорного морів, Керченської протоки й інших районів Світового океану, посилення позиції України серед провідних морських держав, забезпечення її безпеки і суверенітету. Здійснити це заплановано шляхом економічно доцільної і екологічно безпечної морегосподарської діяльності, пов`язаної з вивченням, розвідкою, видобуванням, використанням, збереженням і відтворенням природних ресурсів, забезпеченням їх невиснажливого використання; торговим судноплавством, портовою діяльністю, суднобудуванням і судноремонтом; забезпеченням розвитку морського туризму тощо.

Як наголошується в документі, реалізація положень Морської доктрини сприятиме забезпеченню сталого розвитку України як морської держави, захисту і забезпеченню її національних інтересів і безпеки в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці й інших районах Світового океану, підвищенню міжнародного авторитету.