Януковичу дострокові вибори до ВР потрібні більше, ніж Тимошенко

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ в разі перемоги на виборах Президента дострокові парламентські вибори будуть потрібні більше, ніж прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

В.ФЕСЕНКО нагадав, що на даний момент у парламенті формально існує парламентська коаліція, яка підтримує Ю.ТИМОШЕНКО. У разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на виборах у неї не буде необхідності переформатовувати коаліцію, вважає експерт.

В.ФЕСЕНКО прогнозує, що, окрім вже фактично наявної необхідної кількості депутатів у парламенті, які підтримують дії прем’єра, в разі, якщо вона стане Президентом, на її бік перейде значна кількість депутатів з фракції Партії регіонів. В.ФЕСЕНКО додав, що таких депутатів-“регіоналів” може бути близько третини.

Політолог також пояснив, що цим депутатам з протилежного табору не буде необхідності якимось чином юридично входити до чинної коаліції, а вони будуть просто голосувати на підтримку усіх ініціатив Ю.ТИМОШЕНКО як нового Президента.

Натомість, як зазначив В.ФЕСЕНКО, у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах він фактично буде змушений організувати проведення дострокових парламентських виборів. В.ФЕСЕНКО пояснив це тим, що він у цьому складі ВР не бачить можливості для В.ЯНУКОВИЧА переформатувати коаліцію на свою користь. Політолог зазначив, що у нову коаліцію на підтримку В.ЯНУКОВИЧА, крім фракції Партії регіонів, могли б увійти фракція Компартії і, можливо, фракція Блоку Литвина, однак цього було б недостатньо, аби сформувати коаліцію з необхідною кількістю депутатів. При цьому політолог нагадав, що, згідно з рішенням Конституційного Суду, нову коаліцію формують не окремі депутати, а депутатські фракції. Відповідно до цього, зазначив В.ФЕСЕНКО, практично немає можливості, аби за входження до коаліції на підтримку В.ЯНУКОВИЧА проголосували фракції БЮТ і «Наша Україна – Народна Самооборона».

Політолог додав, що, зокрема, у фракції НУ-НС таку ініціативу могли б підтримати лише група депутатів, що орієнтується на лідера партії “Єдиний Центр” Віктора БАЛОГУ, та ще декілька депутатів. Однак, підсумував В.ФЕСЕНКО, цієї кількості депутатів абсолютно не достатньо для підтримки входження в коаліцію на підтримку В.ЯНУКОВИЧА всієї фракції НУ-НС.

Таким чином, зазначив В.ФЕСЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ, швидше за все, буде змушений шукати варіанти, у разі своєї перемоги на виборах Президента, для проведення дострокових парламентських виборів.