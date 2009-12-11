Виконком УЄФА назвав 4 міста України, що прийматимуть Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Хвилину тому закінчилося засідання виконкому УЄФА, який остаточно розглядав кількість і назви українських міст, які визначені як такі, що проводять Євро-2012 в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, виконком УЄФА затвердив містами-господарями Євро-2012 Київ, Львів, Харків і Донецьк. «Крім того, місто Київ визначено як місто, яке буде проводити фінальні змагання», - додала прем’єр.

«Я вітаю Україну з цим рішенням, це прекрасна новина. Заради таких перемог, особливо у важкий кризовий рік, варто було і днями, і ночами всій країні працювати», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА ще у травні цього року визначив по чотири міста в Україні та Польщі, в котрих пройдуть матчі Євро-2012 (формат “4х4”). Разом з тим, українським містам до 30 листопада потрібно було виконати низку умов та надати гарантії своєї спроможності реалізувати взяті зобов’язання. При цьому якщо одне з міст не відповідало б вимогам УЄФА, прав на Євро-2012 могли позбутися два міста, тому що турнір може проходити лише форматі “4х4” або “4х2”.