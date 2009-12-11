Головне на 11 грудня

Хроніка дня

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Фінанси

МВФ відклав надання Україні четвертого траншу кредиту

Міжнародний валютний фонд відклав до завершення президентських виборів надання Україні останнього – четверного – траншу кредиту в розмірі 3,5 млрд. дол.

Про це пише сьогодні американське видання “The New York Times”, посилаючись на інформацію, отриману від офіційного представника МВФ.

Як пояснюється, це рішення було ухвалене після того, коли в МВФ дійшли висновку, що керівництво України не спромоглося проводити контрольовану бюджетну політику.

Також, пише видання, на рішення мало значний вплив і підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій, що, на переконання експертів фінансової установи, призведе до зростання рівня інфляції та безробіття.

Порошенко: важливо продовжувати співпрацю з МВФ

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО наголошує на важливості продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це він сказав під час зустрічей у США зі співголовою Комітету у закордонних справах Сенату Річардом ЛУГАРОМ і головою підкомітету з питань Європи Сенату Жан ШАХІН.

Міністр окреслив поточну політичну та економічну ситуацію в Україні напередодні президентських перегонів. Він запевнив американську сторону у незворотності демократичних процесів в Україні та у проведенні чесних і прозорих президентських виборів у відповідності до міжнародних стандартів.

Сторони обмінялися думками щодо актуальних питань міжнародної політики, енергетичної безпеки та ситуації в регіоні, а також співробітництва України з НАТО та Європейським Союзом.

Було відзначено значний прогрес у двосторонніх відносинах із США у рамках стратегічного партнерства двох країн.

Під час зустрічі із сенатором Р.ЛУГАРОМ П.ПОРОШЕНКО подякував за надану Сполученими Штатами Україні допомогу у боротьбі із епідемією вірусу грипу A/N1H1 в рамках реалізації механізму Двосторонньої угоди між МОЗ України і Міноборони США у галузі біологічної безпеки.

П.ПОРОШЕНКО висловив вдячність співрозмовникам за послідовну підтримку суверенітету та незалежності України і запросив відвідати нашу державу. Сенатори Ж.ШАХІН та Р.ЛУГАР із вдячністю прийняли запрошення.

Питання про виділення Україні четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) знаходиться на стадії підготовки до розгляду Радою директорів МВФ.

Про це УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, коментуючи інформацію The New York Times про те, що Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні четвертого траншу кредиту.

«Вже до кінця поточного року ми очікуємо позитивного рішення Ради директорів МВФ щодо виділення четвертого траншу кредиту», – сказав Г.НЕМИРЯ, підкресливши, що Україна виконала головні вимоги фонду.

Також Г.НЕМИРЯ повідомив, що на даний момент вдалося з`ясувати, що для написання статті в The New York Times була використана застаріла інформація про ситуацію з виділенням Україні чергового траншу кредиту МВФ.

НБУ нагадує про вилучення банкнот 10, 20 грн. зразка до 2003 р.

Національний банк України (НБУ) нагадує банкам, що з 1 січня 2010 р. із обігу вилучатимуться банкноти номіналом 10 і 20 грн. зразка до 2003 року.

Про це йдеться в телеграмі НБУ від 10 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України нагадує, що, починаючи з 1 січня 2010 року, з готівкового обігу України вилучаються банкноти зразків 1994, 1995 рр. і випуску 2000 року номінальною вартістю 10 і 20 гривень», - йдеться в повідомленні з посиланням на відповідну постанову НБУ від 19 червня 2009 року.

Нацбанк також нагадує, що на сьогоднішній день, згідно з відповідними постановами НБУ, вже йде процес вилучення з обігу банкнот номіналом 1, 2 і 5 гривень зразка до 2003 року (всіх років випуску), а також номіналом 10 і 20 гривень зразка 1992 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-жовтень 2009 року зменшилося в 3,8 разу – до 4 млрд. 256 млн. дол. проти 16 млрд. 298,1 млн. дол. в січні-жовтні 2008 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,88 (у січні-вересні 2008 року – 0,78).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, за січень-жовтень 2009 р. експорт товарів складав 31 млрд. 651,6 млн. дол., імпорт – 35 млрд. 907,6 млн. дол. або 53,5% і 47,6%, відповідно, порівняно з січнем-жовтнем 2008 р.

На формування негативного сальдо вплинули такі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки (- 9 млрд. 825,2 млн. дол.), фармацевтична продукція (- 1 млрд. 497,9 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (- 1 млрд. 434,5 млн. дол.).

У загальному об`ємі експорту товарів, в порівнянні з січнем-жовтнем 2008 року, збільшилася частка зернових культур – з 5,1% до 9%, механічних машин – з 5% до 6,9%, жирів і масел тваринного та рослинного походження – з 2,7% до 4,5%, електричних машин – з 4,1% до 5,4%.

Водночас, зменшилася частка чорних металів – з 35,9% до 26,2%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 6,1% до 4,9%, добрив – з 3% до 2,2%, залізничних або трамвайних локомотивів.

У загальному об`ємі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 26,7% до 31,7%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,2% до 4,9%, електричних машин – з 4,3% до 4,8%, фармацевтичній продукції – з 2,7% до 4,5%, паперу і картону – 1,8% до 2,7%.

Зменшилася частка наземних транспортних засобів, окрім залізничних – з 13,7% до 4,5%, механічних машин – з 11,3% до 9%, чорних металів – з 4,1% до 2,5%.

За даними Держкомстату, в жовтні 2009 року експорт товарів склав 4 млрд. 173,7 млн. дол., імпорт – 4 млрд. 337,8 млн. дол., що, в порівнянні з показником жовтня 2008 року, складає 74,2% і 57,2%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками жовтня поточного року склало 164,1 млн. дол. (у жовтні 2008 року також негативне – 1 млрд. 958 млн. дол.).

Транспорт

Уряд затвердив Морську доктрину України до 2035 р.

Кабінет міністрів України затвердив Морську доктрину України до 2035 року.

Відповідна постанова уряду (від 7 жовтня т.г. №1307) розміщена на сайті Верховної Ради.

При цьому Міністерству транспорту і зв`язку разом із зацікавленими органами виконавчої влади доручено розробити і подати Кабінету міністрів України у тримісячний термін проект плану заходів щодо реалізації Морської доктрини України на період до 2035 р.

Відповідно до доктрини, основними завданнями державної морської політики є підтримка і розвиток морегосподарської діяльності на технологічному, екологічному, соціальному рівні для забезпечення задоволення потреб українського суспільства, конкурентоспроможності на світовому ринку, повного використання геополітичного потенціалу держави. Також серед завдань - забезпечення у внутрішніх водах і територіальному морі України режиму судноплавства, який відповідає міжнародному морському праву і міжнародним стандартам безпеки, підвищення рівня безпеки судноплавства на українських судах, ефективне здійснення функцій морської адміністрації й інших функцій держави, які передбачені міжнародними договорами України в галузі судноплавства; сприяння розвитку всіх галузей економіки приморських регіонів держави і забезпечення пріоритетності розвитку морегосподарської діяльності.

Згідно з доктриною, пріоритетами національних інтересів України у сфері морської діяльності є задоволення потреб її народу і економіки у використанні ресурсів Азовського і Чорного морів, Керченської протоки й інших районів Світового океану, посилення позиції України серед провідних морських держав, забезпечення її безпеки і суверенітету. Здійснити це заплановано шляхом економічно доцільної і екологічно безпечної морегосподарської діяльності, пов`язаної з вивченням, розвідкою, видобуванням, використанням, збереженням і відтворенням природних ресурсів, забезпеченням їх невиснажливого використання; торговим судноплавством, портовою діяльністю, суднобудуванням і судноремонтом; забезпеченням розвитку морського туризму тощо.

Як наголошується в документі, реалізація положень Морської доктрини сприятиме забезпеченню сталого розвитку України як морської держави, захисту і забезпеченню її національних інтересів і безпеки в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці й інших районах Світового океану, підвищенню міжнародного авторитету.

Судна закордонного плавання звільнено від сплати ПДВ

Кабінет міністрів України звільнив судна закордонного плавання від сплати податку на додану вартість (ПДВ) з портових зборів. Відповідні зміни внесено до Положення про портові збори постановою уряду від 7 жовтня ц.р. №1306. Постанова розміщена на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, на суми портових зборів нараховується ПДВ відповідно до законодавства, при цьому не нараховується ПДВ на суми портових зборів, які стягуються з суден у закордонному плаванні. Зокрема, це стосується суден, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів і міжнародних відправлень; прямують між портами України для здійснення навантаження/розвантаження з подальшим перетином державного кордону України; прямують транзитом через територію України без митного оформлення на її території.

Як повідомляв УНІАН, українські морські порти надаватимуть 50-процентну знижку іноземним круїзним лайнерам у зимову навігацію.

Відповідну постанову №1273 «Про внесення змін до Положення про портові збори» Кабінет міністрів України затвердив 7 жовтня/

Агро

Українські цукрові заводи скоротили виробництво бурякового цукру

Українські цукрові заводи станом на 10 грудня виробили 1,23 млн. тонн бурякового цукру, що на 18,3% менше, ніж на аналогічну дату 2008 року, повідомили в Національній асоціації сахаропроизводителей "Укрцукор", повідомляє АПК-Информ.

Згідно із даним асоціації, на сьогодні буряк переробляють шість заводів, 49 вже завершили сезон цукроваріння.

Цукрові заводи прийняли 9,3 млн. тонн буряка, з яких переробили 8,94 млн. тонн.

За оцінками Національної асоціації сахаропроизводителей "Укрцукор", що об`єднує вітчизняні цукрові заводи, виробництво цукру з буряка урожаю 2009 року складе 1,37 млн. тонн.

З буряка урожаю 2008 року 70 цукрових заводів виробили 1,574 млн. тонн бурякового цукру.

Новини ПЕК

Кабінет Міністрів України має наміріз 1 квітня 2010 року щокварталу підвищувати тарифи на газ для населення та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 25%.

Про це сказано в проекті Меморандуму про економічну й фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми ще раз підтверджуємо наше зобов`язання впроваджувати оголошене поквартальне підвищення тарифів на газ для населення й підприємств теплокомуненерго», – сказано в документі.

Також у ньому наголошується, що «у випадку, якщо ми не зможемо впровадити підвищення цін на газ, яке мало бути виконано до президентських виборів, ми зобов`язуємося доповнити заходи щодо підвищення цін на газ, заплановані на 2010 рік, із тим, щоб частково компенсувати фіскальні наслідки цих зволікань. Новий графік підвищення цін набуде чинності 1 квітня, після чого відбуватиметься 25-процентне поквартальне підвищення, щоб до кінця 2010 року досягти такого ж рівня цін, який передбачався програмою».

Кабінет міністрів України має намір до кінця травня 2010 року затвердити показники фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік і передбачити в бюджеті реальні джерела покриття дефіциту компанії.

Про це сказано в проекті Меморандуму про економічну й фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом, направленому МВФ, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, в документі наголошується, що Кабмін вжив заходи для того, щоб зміцнити фінансову позицію, прозорість і ефективність корпоративного управління НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, уряд подав на розгляд Верховної Ради проект закону, що передбачає впровадження розподільчих рахунків для підприємств ТКЕ і передачу повноважень щодо встановлення тарифів на теплопостачання, яке надається підприємствами ТКЕ, незалежному регулятору (НКРЕ).

У проекті Меморандуму також зазначається, що до ухвалення бюджету на найближчому засіданні Кабміну уряд має намір затвердити попередні показники фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність ухвалення Кабінетом міністрів України рішення про ліквідацію СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго», створеного в 2006 році НАК «Нафтогаз України» і компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА.

«Суд скасував постанову Окружного адміністративного суду Києва і підтвердив правомочність розпорядження уряду Юлії ТИМОШЕНКО (№260 від 6 лютого 2008 року), яким було скасоване розпорядження уряду Юрія ЄХАНУРОВА про створення «УкрГаз-Енерго», і доручалося «Нафтогазу України» і Мінюсту вжити заходів для припинення ЗАТ», - цитує Є.КОРНІЙЧУКА його прес-служба.

За словами першого заступника міністра, це означає, що здійснювані Мінюстом і іншими органами влади дії з припинення діяльності «УкрГаз-Енерго» є законними і правильними.

Держпідприємство "Укрінтеренерго" пролонгувало на 2010 рік діючий до кінця поточного року контракт із державним концерном "Біленерго" на постачання української електроенергії до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор "Укрінтеренерго" Валентин БОНДАРЕНКО журналістам у Києві.

"Термін дії зовнішньоекономічного контракту між "Укрінтеренерго" і "Біленерго" продовжено до кінця 2010 року на виконання відповідних рішень уряду України", – сказав він.

Директор "Укрінтеренерго" підкреслив, що й сам контракт із "Біленерго" було укладено на виконання міжурядових домовленостей між Україною та Білоруссю.

"Укрінтеренерго", за словами В.БОНДАРЕНКА, також узгодило з "Біленерго" збільшення постачання української електроенергії до Білорусії до 4 млрд. кВт/год. у 2010 році, що відповідає 100% завантаженню міждержавного перетину Україна-Білорусь.

"Укрінтеренерго" розраховує в 2010 році подвоїти обсяги експорту української електроенергії, збільшивши експорт до Білорусі та інших країн до 8,1 млрд. кВт/год., сказав він.

(УНІАН)