Курс НБУ на 14.12.09
21:48, 11 грудня 2009Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.12.09100 USD – 798.2800 (11 грудня – 798.6500)100 EUR – 1178.0218 (11 грудня – 1176.4115)10 RUR – 2.6424 (11 грудня – 2.6077) Облікові курси банківських металів на 14.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91003.92 (11 грудня-89908.02) 961 XAG 10 Срібло-1397.79 (11 грудня-1388.85)962XPT10Платина-114633.01(11 грудня-112849.25)964 XPD 10 Паладій-29296.88 (11 грудня-29070.86)
Офіційний курс НБУ на 14.12.09
100 USD – 798.2800 (11 грудня – 798.6500)
100 EUR – 1178.0218 (11 грудня – 1176.4115)
10 RUR – 2.6424 (11 грудня – 2.6077)
Облікові курси банківських металів на 14.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-91003.92 (11 грудня-89908.02)
961 XAG 10 Срібло-1397.79 (11 грудня-1388.85)
962XPT10Платина-114633.01(11 грудня-112849.25)
964 XPD 10 Паладій-29296.88 (11 грудня-29070.86)
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