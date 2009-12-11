Курс НБУ на 14.12.09

Офіційний курс НБУ на 14.12.09100 USD – 798.2800 (11 грудня – 798.6500)100 EUR – 1178.0218 (11 грудня – 1176.4115)10 RUR – 2.6424 (11 грудня – 2.6077) Облікові курси банківських металів на 14.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91003.92 (11 грудня-89908.02) 961 XAG 10 Срібло-1397.79 (11 грудня-1388.85)962XPT10Платина-114633.01(11 грудня-112849.25)964 XPD 10 Паладій-29296.88 (11 грудня-29070.86)

Офіційний курс НБУ на 14.12.09 100 USD – 798.2800 (11 грудня – 798.6500) 100 EUR – 1178.0218 (11 грудня – 1176.4115) 10 RUR – 2.6424 (11 грудня – 2.6077) Облікові курси банківських металів на 14.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91003.92 (11 грудня-89908.02) 961 XAG 10 Срібло-1397.79 (11 грудня-1388.85) 962XPT10Платина-114633.01(11 грудня-112849.25) 964 XPD 10 Паладій-29296.88 (11 грудня-29070.86)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter