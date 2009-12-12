Донецьку на підготовку до Євро-2012 необхідно близько 6-8 млрд. грн.

Загальні витрати на підготовку Донецька до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року становитимуть близько 6-8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

«Якщо порахувати загальні витрати держави, бюджетів усіх рівнів, бізнесу – а це і готелі, і вже побудований стадіон «Донбас-Арена», – то сума буде близько 6-8 млрд. грн.», – заявив голова облради.

Він також розповів, на що ще підуть кошти в Донецьку в рамках підготовки до чемпіонату. «На аеровокзальний комплекс: 1млрд. 350 млн. грн. - на будівництво нового терміналу, 480 млн. грн. - на будівництво злітно-посадкової смуги», - сказав А. БЛИЗНЮК.

«Також після затвердження проектно-кошторисної документації по будівництву перонів і вежі управління польотами будуть закладені кошти. Якщо буде сумарно виділено 2,5 млрд. грн., то, я упевнений, ми повністю закінчимо підготовку цього напрямку», – підкреслив голова облради.

Крім того, він відзначив, що необхідно збудувати окружну дорогу навколо Донецька. «45-кілометровий автобан коло міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов`янськ на трасу Ростов-Харків, який дозволить уболівальникам протягом години дістатися до Святогорська, в курортну зону», – сказав А. БЛИЗНЮК, уточнивши, що на це знадобиться «теж близько 2 млрд. грн».

Однак усі названі суми, на думку голови облради, «сторицею окупляться для всіх, хто повірить у те, що в цьому наша стратегічна перспектива – у стабільності держави, гідній інфраструктурі, що відповідає європейським стандартам».

А. БЛИЗНЮК також привітав усіх жителів регіону «з довгоочікуваною, радісною подією» – сьогоднішнім рішенням виконкому УЄФА, яким чотири українські міста, зокрема і Донецьк, були затверджені господарями Євро-2012.

«Це рішення – надзвичайно відповідальне, і не можна розглядати його лише з позиції: «Браво!» Це величезна праця з підготовки регіону, підготовки країни. Тому має бути одна єдина команда – і на рівні Києва, тобто держави, і на рівні регіону», – сказав голова облради.