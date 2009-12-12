Ющенко: Тимошенко завершує політичну кар’єру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завершує свою політичну кар’єру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету статусу «національного».

За словами В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО завершує «свою політичну дорогу». «Я думаю, що був час, коли її Боженька вів», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши переконання, що переможе її на майбутніх виборах.

Критикуючи роботу Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра, В.ЮЩЕНКО вкотре зауважив, що між ними немає особистих проблем, а є світоглядні. Він підкреслив, що з першого дня свого президентства намагався утвердити в країні демократію, тоді як і Ю.ТИМОШЕНКО, і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ тяжіють до тоталітаризму.

Крім того, В.ЮЩЕНКО звинуватив Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що саме вона розвалила «помаранчеву» команду.

«Я ніколи не думав, що в моїй команді є люди, які так люблять владу, що потоплять «помаранчеву команду», - зауважив В.ЮЩЕНКО, додавши, що тоді, у 2005 році, він міг очікувати «ніж у спину» від В.ЯНУКОВИЧА чи комуністів, а отримав від членів своєї команди, яка почала так званий корупційний скандал.