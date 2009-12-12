ГОЛОВНЕ на 12 грудня

Хроніка дня

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Економіка

У січні в Україні не буде другої хвилі кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що в січні в Україні не буде другої хвилі кризи, а після виборів курс гривні знизиться до 6-6,5 грн. за долар.

Про це вона заявила сьогодні в Києві під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».

«Коли закінчаться всі політичні баталії, то гривня буде поставлена на місце: 6-6,50», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також заявила, що всіх винних у різкому падінні гривні цього року буде покарано. «Вони знають, що я їм жодної копійки не пробачу. Вони відкашляють усе, що взяли за період кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що найважчий час кризи Україна вже пройшла. «Якщо раніше були прогнози відомих світових економістів про те, що в січні почнеться друга хвиля кризи світової, то цього не буде. Сьогодні вже всі економіки світу починають поступово вставати на ноги. Також і наша економіка вже 5 місяців, якщо брати місяць до місяця, демонструє певне становлення. І я думаю, що на кінець березня або максимум в другій половині наступного року, у нас будуть відновлені доходи до бюджету, сьогодні у нас лише 50% тих доходів у бюджеті, які у нас були в минулі роки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що максимум за першу половину 2010 року вдасться стабілізувати всю фінансову систему.

«З того моменту, коли закінчиться політичний хаос - а я розраховую, що він закінчиться наприкінці лютого - максимум на початку березня, - нам, для того, щоб відновити стабільність фінансової системи і відновити баланс бюджету, знадобиться 2-3 місяці, бо штучно створені сьогодні всі проблеми групою людей, а там і ЮЩЕНКО, і ЯНУКОВИЧ, я не перераховуватиму всю цю групу, в якій вони вже чітко запланували: ЯНУКОВИЧ – Президент, ЮЩЕНКО – прем`єр, хто глава Національного банку - навіть прізвище називати не буду, але всі вони кандидати в президенти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також наголосила, що на сьогодні між урядом і Національним банком надзвичайно складні відносини.

«У нас не просто війна. Після того що вони зробили з банківською системою - ми просто не вітаємося», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Яценюк закликає почати модернізацію країни з будівництва

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що держава має очолити процес модернізації економіки і допомогти приватному інвестору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав на прес-конференції в Миколаєві.

Кандидат у президенти наголосив, що нову індустріалізацію в країні необхідно починати «з будівництва - інфраструктура, дороги, залізниця, порти, аеропорти». «Це те, що дасть змогу, з одного боку, забезпечити робочими місцями, а з іншого - запустити маховик економіки - починаючи від металу і закінчуючи цементом» - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, найважливішим завданням є вирішення енергетичної проблеми, оскільки «без цього неможливо реалізувати індустріалізацію». Він наголосив, що треба, зокрема, побудувати нові мережі.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що влада повинна допомогти великим державним компаніям в процесі модернізації. Він зазначив, що це стосується тих компаній, які залишилися в державній власності, зокрема, «Південмаш», «Турбоатом» і «Електроважмаш», тобто це ті компанії, які повинні не тільки можливість працювати, а й мати замовлення.

За його словами, також держава має допомогти приватному інвестору. «Тому кожен, хто хоче розвивати своє підприємство, кожен, хто хоче створювати робочі місця, платити податки і нести соціальне навантаження, отримає кредит від держави, податкові привілеї, звільнення від ПДВ при ввезенні високотехнічного обладнання, і, звичайно ж, ринки збуту і доступ до державних ресурсів», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що державне замовлення має йти на українські підприємства. За його словами, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні «купує тепловози не в «Луганськтепловозу», а в Кореї під держгарантії, а Міністерство внутрішніх справ купує автомобілі не українського виробництва, а китайського».

При цьому А.ЯЦЕНЮК запитав, як можна побудувати вітчизняну економіку, якщо «ми спонсоруємо іноземну?».

Фінанси

Тимошенко доручила створити конгрес об’єднань вкладників

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ініціативу створення конгрес усіх об’єднань вкладників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з вкладниками «Укрпромбанку» и «Родовід Банку», коментуючи пропозицію, висловлену представником запорізької Спілки захисту вкладників.

«Я сприймаю вашу пропозицію про створення єдиного конгресу всіх громадських організацій, всіх об’єднань вкладників, починаючи з радянських часів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду дала відповідне доручення Секретаріату Кабінету міністрів.

«Сумнівів немає. Головне - це мати можливість впливати на Національний банк, який сьогодні має дві третини складу, який має у власності ті банки, які сьогодні депозити не повертають», - додала вона.

«Я переконана, що це невідкладно потрібно робити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і подякувала за цю пропозицію.

Банк «Надра» не буде націоналізований

Банк «Надра» не буде націоналізований, а кошти його вкладників буде передано в «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».

«З «Надра Банку» ми плануємо вже до кінця року так само забрати в «Родовід Банк», як і з «Укрпромбанку», забрати всіх, хто має там вклади. Тобто, ми не беремо ті борги, які штучно створено. От чому ми не дійшли висновку, що потрібно націоналізовувати «Укрпромбанк» і «Надра Банк» - саме тому, що нам важливо врятувати людей, а не ті фінанси, тому що там стільки понапозичали і стільки взяли зобов`язань…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що налічується близько 600 тисяч людей вкладників банку «Надра».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що після того, як «вляжуться політичні баталії», необхідно буде взятися за налагодження ситуації в інших банках і кредитних спілках.

ПЕК

Ющенко: уряд віддаватиме борги за газ коштами МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд намагається отримати від Міжнародного валютного фонду черговий транш кредиту для погашення боргів за газ.

Про це він сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету статусу «національного».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що щойно з Вашингтону повернулась урядова делегація, яка просила 2 млрд. 300 тис. доларів для того, аби розрахуватись з боргами за газ.

При цьому Президент вкотре розкритикував уряд за залучення великої кількості кредитів. Він нагадав, що лише у проекті бюджету на наступний рік уряд пропонував передбачити 22 млрд. грн. на обслуговування відсотків за кредитами. В.ЮЩЕНКО зауважив, що ці борги доведеться віддавати дітям та внукам.

Регіони

Донецьку на підготовку до Євро-2012 необхідно близько 6-8 млрд. грн.

Загальні витрати на підготовку Донецька до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року становитимуть близько 6-8 млрд. грн.

Про це сьогодні повідомив журналістам голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

«Якщо порахувати загальні витрати держави, бюджетів усіх рівнів, бізнесу – а це і готелі, і вже побудований стадіон «Донбас-Арена», – то сума буде близько 6-8 млрд. грн.», – заявив голова облради.

Він також розповів, на що ще підуть кошти в Донецьку в рамках підготовки до чемпіонату. «На аеровокзальний комплекс: 1млрд. 350 млн. грн. - на будівництво нового терміналу, 480 млн. грн. - на будівництво злітно-посадкової смуги», - сказав А. БЛИЗНЮК.

«Також після затвердження проектно-кошторисної документації по будівництву перонів і вежі управління польотами будуть закладені кошти. Якщо буде сумарно виділено 2,5 млрд. грн., то, я упевнений, ми повністю закінчимо підготовку цього напрямку», – підкреслив голова облради.

Крім того, він відзначив, що необхідно збудувати окружну дорогу навколо Донецька. «45-кілометровий автобан коло міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов`янськ на трасу Ростов-Харків, який дозволить уболівальникам протягом години дістатися до Святогорська, в курортну зону», – сказав А. БЛИЗНЮК, уточнивши, що на це знадобиться «теж близько 2 млрд. грн».

Однак усі названі суми, на думку голови облради, «сторицею окупляться для всіх, хто повірить у те, що в цьому наша стратегічна перспектива – у стабільності держави, гідній інфраструктурі, що відповідає європейським стандартам».

А. БЛИЗНЮК також привітав усіх жителів регіону «з довгоочікуваною, радісною подією» – сьогоднішнім рішенням виконкому УЄФА, яким чотири українські міста, зокрема і Донецьк, були затверджені господарями Євро-2012.

«Це рішення – надзвичайно відповідальне, і не можна розглядати його лише з позиції: «Браво!» Це величезна праця з підготовки регіону, підготовки країни. Тому має бути одна єдина команда – і на рівні Києва, тобто держави, і на рівні регіону», – сказав голова облради.

Донеччина лідирує за народжуваністю

В Україні продовжує зростати народжуваність та зменшуватися смертність. Найвища народжуваність, за повідомленням Мін`юсту, у Донецькій області, дещо менше малят народилося 2009 року - на Дніпропетровщині та Львівщині, повідомляє Deutsche Welle.

Хоча у Донецькій області реєструють найбільше число новонароджених, місцеві медики переконані, що про покращення демографічної ситуації говорити не доводиться. Донеччини немає серед п’ятьох областей, де кількість народжень більше за кількість померлих, а це Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Рівненщина та місто Київ.

Зокрема, в донецькому центрі охорони материнства й дитинства кількість пологів цього року, в порівнянні з минулими роками, значно впала, повідомила в інтерв’ю "Німецькій Хвилі" завідувачка пологового відділення і дитинства Наталя Шемякіна. Заклад, який очолює лікар, є одним з найбільших у регіоні. Цього року він приймав на декілька сотень майбутніх мам менше.

На переконання лікаря, на бажання молодих батьків планувати народження малюка, а тим більше другої дитини, впливає економічна криза. Як відомо, промислові регіони найбільше постраждали від глобальної рецесії. Тому відсутність постійної роботи, різке падіння рівня життя на тлі зростання інших соціальних проблем, звичайно, не може позитивно впливати на демографічну ситуацію, додала Шемякіна.