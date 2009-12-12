АНОНС на 14 грудня

Відбудуться заходи до дня вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

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Під головуванням міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренко відбудеться підсумкове засідання за наслідками впровадження в Україні в 2009 році спільно з Світовим банком проекту «Розвиток міської інфраструктури». Під час засідання планується підписати субкредитні угоди з комунальними підприємствами міст: Слов`янськ, Харків, Балта, Черкаси і Дрогобич.

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Прес-конференція за участі: Олексія Кучеренко, міністра з питань ЖКХ України; Мартіна Кайзера, директора у справах України, Білорусі і Молдови, регіон Європи і Середньої Азії; Стефана Гуллгрена, Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеція в Україні; Мір‘ї Петерсен, координатора програм Шведського агентства міжнародного розвитку; Сіми Манги, керівника Проекту Світового банку.

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Відбудеться брифінг в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка, присвячений підбиттю підсумкам розслідувань на ринку фармацевтики. Під час заходу голова оприлюднить повний список притягнених до відповідальності фармацевтичних компаній, що завищували ціни на медикаменти під час пандемії грипу. Також О.Мельниченко розповість про обставини і результати цих справ.

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Почнеться засідання Погоджувальної рада ВРУ.

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За ініціативи Комунікаційної групи ESG відбудеться круглий стіл на тему: «Бюджет - 2010: запланована катастрофа українського АПК?». Учасники: Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації; Сергій Чекашкин, зам.голови ДПАУ; Анатолій Кінах, президент УСПП; Микола Присяжнюк, голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики і земельних відносин; Володимир Демчак, президент Української торговельно-промислової конфедерації; Євгеній Ленг, ген.директор ТОВ «Укрзернопром Агро»; Володимир Лапа, представник Українського клубу аграрного бізнесу.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Сховище ядерних відходів у подарунок українцям». Народні депутати планують розглянути законопроект №5050 про будівництво сховища ядерних відходів на території Київської області. У сховищі планується звозити радіоактивні відходи з атомних станцій України. Під час прес-конференції буде оголошено про акцію протесту, яка відбудеться 17 грудня біля Верховної Ради. Учасники: голова Партії Зелених України Тетяна Кондратюк експерти ООН і незалежних екологічних організацій України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050-353-07-94.

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Відбудеться прес-конференція на тему: „Чому Україна не використовує власні газові родовища?” До участі запрошені: Валерій Асадчев – голова Полтавської обласної державної адміністрації; Інна Богословська - екс-голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування функціонування газотранспортної системи України і забезпечення газом споживачів в 2008-2009 роках.

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Відбудеться громадське обговорення Концепції розвитку електронного уряду в Україні.

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Круглий стіл на тему: «Реформування і розвиток вугільної галузі України в 2010 р.». Організатор - парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

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Відбудеться урочиста презентація офіційного логотипу турніру УЄФА «Євро-2012». У заході візьме участь Київський міський голова Леонід Черновецький. У програмі: концерт зірок сучасного шоу-бізнесу, унікальне лазерне шоу, святковий фейєрверк.

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У Ялті, в готелі «Ялта-Інтурист» відбудеться презентація Академії туристичного і готельного менеджменту Об`єднаних Арабських Еміратів. Презентацію проведе Шон Харпер, директор з професійного навчання і розвитку, за плечима якого семирічна кар`єра в міжнародній готельній мережі Hilton, а також безліч реалізованих проектів для таких компаній як: Royal Bank of Scotland, British Petroleum, Standard Life, Compaq, Hewlett Packard, Penna консалтинг, Diageo.

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