Головне на 14 грудня (день)

Хроніка дня

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Влада: Тимошенко сьогодні проведе зустріч з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС

Сьогодні о 13.00 розпочнеться зустріч прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Захід відбудеться у Клубі Кабінету міністрів України за адресою: вул. Інститутська,7, повідомляє Урядовий портал.

Євро-2012: До середини лютого коштів на підготовку України до Євро-2012 достатньо - Тимошенко

До середини лютого в Україні коштів для підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу-2012 достатньо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для журналістів у Львові заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«До середини лютого у нас є фінансовий ресурс, і ми робитимемо все, щоб Євро-2012 фінансувалося. А після лютого у нас вже буде відкрито всі можливості для фінансування. Будуть відкликані всі вето і країна житиме та розвиватиметься стабільно і нормально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи не виникне проблем з фінансуванням під час підготовки до Євро-2012 в результаті ветування Президентом відповідного закону.

ПЕК: Кабмін схвалив концепцію створення мінімальних запасів нафти

Кабінет Міністрів України затвердив концепцію створення в Україні мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів на період до 2020 року.

Як повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО, підписано відповідне урядове розпорядження від 8 грудня.

Зокрема, концепція передбачає створення мінімальних запасів, які з урахуванням обсягу власного видобутку нафти гарантують наявність 90-денного обсягу внутрішнього споживання нафти й нафтопродуктів. Це підвищить рівень енергетичної безпеки держави шляхом створення ефективної системи захисту національної економіки від зменшення обсягу поставок нафти й нафтопродуктів або їх припинення.

Необхідність створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів пояснюється залежністю національної економіки від імпорту енергоносіїв. У документі пояснюється, що в разі припинення надходжень нафти й нафтопродуктів, потреба в них країна зможе задовольняти протягом не більше 10 днів за рахунок власного видобутку й наявних резервів.

При цьому в повідомленні зазначається, що інтеграція України в Європейське співтовариство також обумовлює необхідність створення мінімальних запасів відповідно до директив Європейського Союзу й з урахуванням практики держав - членів ЄС.

Як наголошується в концепції, на першому етапі її реалізації, який становить від 1 до 2 років, приймаються необхідні нормативно-правові акти, визначається орган виконавчої влади з управління процесом створення, зберігання, оновлення й використання мінімальних запасів, проводиться технічний аудит сховищ нафти та нафтопродуктів, а також створюється система статистичної звітності.

На другому етапі, який становить 9-10 років, відбувається процес накопичення мінімальних запасів.

Документом передбачається забезпечення щорічного зростання обсягів зберігання нафти й нафтопродуктів на рівні не менше 9–10-денного обсягу внутрішнього споживання. Обсяг накопичення нафти й нафтопродуктів на відповідний рік змінюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, в січні 2009 року Мінпаливенерго опублікувало проект концепції створення стратегічних запасів палива до 2020 року. В цінах початку поточного року прогнозний обсяг необхідних інвестицій для реалізації таких ініціатив перевищував 23 млрд. грн.

Згідно з документом, перший етап реалізації програми (один-два роки) передбачав ухвалення необхідних нормативно-правових актів, а також створення державного органу з управління запасами. Протягом цього періоду повинні бути проведені технічний аудит сховищ нафти і нафтопродуктів й розроблена система статистичної звітності.

В ході другого етапу (9-10 років) планується створити сам резерв. При цьому проект припускає щорічно забезпечувати зростання обсягів запасів нафти й нафтопродуктів на 9-10 діб.

На третьому етапі, після створення 90-денного запасу, здійснюватиметься управління процесом функціонування й оновлення мінімальних запасів.

У матеріалах Мінпаливенерго також наголошувалося, що, згідно з орієнтовною оцінкою існуючих ємностей для зберігання сирої нафти й нафтопродуктів, наразі обсяг доступних ємностей становить 4,3 млн. тонн, із яких придатні для використання не більше 2,0-2,3 млн. тонн. Таким чином, протягом 10 років необхідно додатково побудувати сховища загальною ємністю 2,0-2,05 млн. тонн. При цьому інфраструктура ємностей має бути розгалуженою й рівномірно охоплювати територію країни, наголошувалося в проекті концепції.

Раніше Україна робила спроби з формування стабілізаційного запасу нафтопродуктів. На початку 2007 року Наглядова рада ВАТ "Укртранснафта" дозволила правлінню компанії здійснювати комплекс заходів, спрямованих на формування таких резервів. Вказаний запас передбачалося використовувати для проведення товарних інтервенцій на ринку нафтопродуктів із метою запобігання різкому збільшенню цін на них. Передбачалося створення компанією 5-10-денного стабілізаційного запасу нафтопродуктів обсягом 200 тис. тонн.

Земля: До кінця року селянам буде видано 1 млн. держактів на землю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що до кінця року громадянам України буде видано 1 млн. державних актів землекористування. На цьому вона наголосила в неділю під час урочистої церемонії вручення державних актів на право власності на земельні ділянки жителям сіл Зубра та Солонка Пустомитівського району і села Лагодів Перемишлянського району в рамках робочої поїздки на Львівщину.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні у Львівській області земельні акти видано понад 2 тис. людей.

Прем`єр-міністр зауважила, що всього планується видати 6,5 млн. актів землекористування. При цьому вона вкотре нагадала, що всі акти землекористування видаються безкоштовно.

За її словами, з боку інших політичних сил чиниться шалений супротив цьому процесу, зокрема, з боку тих чиновників, які раніше брали за це хабарі.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що надалі процес видачі актів буде відбуватися набагато швидше, оскільки «уряду вдалося ліквідувати корупційні схеми, які були розроблені ще минулою владою та застосовувалися в Україні протягом багатьох років».

НП: У Середземному морі тривають пошуки українських моряків з судна Salla-2

У Середземному морі, поблизу берегів Лівану, сили ООН, ізраїльська авіація та флот продовжують шукати українських моряків - членів екіпажу вантажного судна Salla-2, що затонув 11 грудня, повідомляє “Німецька хвиля”.

В ході операції, в якій беруть участь рятувальні підрозділи ізраїльської авіації та флоту, а також британські гелікоптери місії ООН у Лівані, вдалося врятувати шістьох українських моряків. За даними ізраїльських ЗМІ, доля шістьох українських моряків з 13-х, які були на борту, досі залишається невідомою. Тіло одного з моряків було знайдено вчора ввечері.

Врятованих моряків переправили до лікарні РАМБАМ у Хайфі. Як повідомив керівник реанімаційного відділення лікарні Шломі ІСРАЕЛІТ, стан потерпілих на момент надходження до лікарні оцінювався як середньої тяжкості через сильне переохолодження у морській воді, де вони пробули близько доби. Після надання екстреної медичної допомоги, у неділю члени українського екіпажу почувалися значно краще.

Водночас у східній частині Середземного моря триває розшуково-рятувальна операція, яку спільно проводять ізраїльські та оонівські військові. За оцінками рятувальників, шанси знайти у живих когось із решти членів українського екіпажу стають дедалі меншими. Операція ускладнюється й нелегкими погодними умовами. Море штормить, а висота хвиль біля берегів Лівану сягає трьох метрів.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня близько 21.45 за місцевим часом з вантажного судна Salla-2 (порт приписки Конго, власник судна компанія Sela Shipping LTD (Ізраїль) надійшов сигнал SOS. У той час судно знаходилось на відстані 115 морських миль від берега Кіпру.

Неподалік знаходились два торгові судна та військовий корабель ООН (Laura Schulte). Після прибуття на місце аварії було виявлено два рятувальні човни, в одному з них перебував громадянин України, якого було піднято на борт військового корабля ООН.

Всього на борту судна було 12 членів екіпажу, усі громадяни України.

За попередньою версією, причиною аварії судна міг стати шторм.

Приватизація:«Нортіма» вимагає повернення 400 млн. грн. гарантії за участь в конкурсі по ОПЗ

ТОВ «Нортіма» (Україна) вимагає повернення 400 млн. грн., перерахованих у якості гарантії для участі в конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» (ВАТ «ОПЗ»). Про це йдеться у судовому позові ТОВ «Нортіма» до Фонду державного майна України та Державного казначейства України, текст якого є в розпорядженні УНІАН. Позов подано до Господарського суду Києва.

У позові зазначається, що, окрім суми конкурсної гарантії, позивач вимагає від відповідачів сплати відсотків за користування грошовими коштами та відсотків за порушення грошового зобов’язання.

Загальна сума вимог «Нортіми» становить 403,149 млн. грн. Слухання у справі призначені на 23 грудня 2009 року.

ТОВ «Нортіма» вважає рішення конкурсної комісії щодо невизнання її переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ОПЗ» незаконним та заявляє про намір також звернутися до суду з відповідним позовом, у тому числі щодо зобов’язання ФДМУ укласти з ТОВ «Нортіма» договір купівлі-продажу пакету акцій як з переможцем конкурсу.

Фінанси: Уряд не вноситиме на розгляд ВР проект держбюджету на 2010 рік

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не вноситиме на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, парламент більш як два місяці не розглядав проект бюджету, запропонований Кабінетом Міністрів України.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що доки уряд не отримає висновки Бюджетного комітету стосовно цього документу, він не бачить сенсу у внесенні до парламенту нового проекту держбюджету.

За його словами, уряд не заперечує, щоб у проекті бюджету на 2010 рік були передбачені додаткові витрати, але лише в тому випадку, якщо будуть запропоновані і статті, які покриватимуть ці витрати.

Перший віце-прем’єр зауважив, що не можна покращувати держбюджет без забезпечення необхідних на це витрат.

У відповідь головуючий на засіданні Погоджувальної ради перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ, звертаючись до О.ТУРЧИНОВА, сказав: «Виконуйте конституційні положення і не робіть з цього політику».

Він зазначив, що парламент ухвалив постанову, в якій чітко вказано, за якими трьома напрямками має працювати уряд під час доопрацювання проекту держбюджету на 2010 рік.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, в першу чергу, йдеться про приведення ряду статей бюджету у відповідність з нині чинним Бюджетним кодексом, а також про вилучення із проекту бюджету норм, які передбачають внесення ним змін до законів.

Крім того, він нагадав, що уряд при доопрацюванні бюджету-2010 має врахувати зміни до законодавства в частині підвищення соціальних стандартів.

У свою чергу, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ зазначив, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО стурбований тим, що держбюджет на 2010 рік досі не ухвалений. За словами І.ПОПОВА, не можна виключити того, уряд «хоче працювати в ручному режимі, розподіляючи надходження та витрати».

(УНІАН)