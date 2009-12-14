Україна скоротила імпорт фармпродукції на 20%

Україна протягом січня-жовтня ц.р. скоротила імпорт фармацевтичної продукції на 20,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 1 млрд. 611 млн. 359,4 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт фармацевтичної продукції за вказаний період зменшився на 7% - до 113 млн. 422,9 тис. дол.

Імпорт ефірних масел і косметичних препаратів зменшився на 25,7% - до 538 млн. 269,1 тис. дол., експорт збільшився на 33,1% - до 158 млн. 508,8 тис. дол.

Імпорт мила й миючих засобів за вказаний період зменшився на 14,3% - до 305 млн. 157,7 тис. дол., експорт скоротився на 14,7% - до 67 млн. 895,4 тис. дол.