Тимошенко обіцяє "суттєве посилення соціальних програм"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд з березня 2010 року запланував суттєве посилення соціальних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС.

«З березня ми запланували дуже суттєві кроки у соціальних напрямках підтримки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем’єр наголосила, що уряд ніколи не планував бюджет з підтримки чорнобильців за залишковим принципом.

«За жодних обставин наша команда, наш уряд не розглядає програму чорнобильців, ліквідаторів по залишковому принципу. Ми сьогодні живемо так, що ми тільки рахуємо кожну копійку для того, щоб не зірвати кожен платіж, який вже встановлений і який держава зобов’язана платити», - пояснила вона.

У свою чергу, заступник міністра праці та соціальної політики Віктор ІВАНКЕВИЧ додав, що у проекті бюджету на 2010 рік на підтримку чорнобильців передбачено 7 млрд. грн. проти 6 млрд. грн. в 2009 році.

В.ІВАНКЕВИЧ нагадав, що протягом року уряд забезпечив підвищення усіх грошових виплат ліквідаторам і людям, які працюють на забруднених територіях або обслуговуютьЧорнобильську АЕС.

«Останнє рішення уряду стосувалося підвищення з 1 листопада пенсій для чорнобильців на 15%», - сказав В.ІВАНКЕВИЧ.