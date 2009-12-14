Україна ініціюватиме зміни до міжнародного морського права

Україна ініціюватиме зміни до міжнародного законодавства в галузі морського права, які сприятимуть ефективнішій протидії піратству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Ми вважаємо, що морське право повинно надати можливість екіпажу судна себе захистити. Ми вважаємо, що Україна буде ініціатором змін, які дозволять зупинити піратство», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, в Україні переконані, що наявність лише кораблів супроводу, як свідчать останні напади піратів, не забезпечує ефективної протидії захопленню суден.

У зв’язку з цим Україна ініціюватиме проведення консультацій про можливість надати членам екіпажів право мати зброю, а також про спрощення процедури надання дозволу на перебування на суднах охоронних підрозділів компетентних органів.

За словами П.ПОРОШЕНКА, у зв’язку з тим, що судновласники погоджуються платити піратам викупи, фактично, таким чином фінансується тероризм.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що на сьогодні міжнародне законодавство потребує серйозного реформування, щоб дії держави з протидії піратству були ефективними. Він нагадав, що морське право забороняє капітану судна мати зброю, а також забороняє мати зброю на комерційному судні.