Продаж ялинок у Києві розпочнеться 18 грудня

18 грудня у Києві розпочнеться продаж натуральних ялинок. Їх можна буде придбати на 144 торгових базарах з продажу ялинкової продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Порівняно з минулим роком ціни на ялинкову продукцію зросли на 10%.

Цього року держлісгоспи пропонують натуральні сосни висотою до 1 м за ціною від 15 до 35 грн., від 1 до 2 м – 24-50 грн., від 2 м до 5 м - за ціною від 30 до 470 грн.

Натуральні ялинки висотою до 1 м рекомендовано до продажу за ціною від 26 до 36 грн., від 1 до 2 м - 39 до 52 грн., від 2 до 5 м - за ціною від 158 до 600 грн.

Новорічні ялинки, висота яких перевищує 5 м, відпускатимуться з надбавкою від 100 до 300 грн. за погонний метр.

Згідно з рекомендаціями столичної влади, націнка на натуральну ялинкову продукцію має становити не вище 30% до оптової ціни.