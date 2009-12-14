Головне на 14 грудня (вечір)

Фінанси

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9845/7,9995, до 12:00 ціни знизилися до 7,9815/7,9885. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9795/7,9870.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2657/0,2663, а до 12:00 звузився спред – 0,2658/0,2662. На час закриття ціни знизилися до 0,2655/0,2658. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1000 (+0,0999).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4600/1,4680. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7035/11,7275, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,7010/11,7150. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні встановилися на рівні 11,6875/11,6995.

Збитки українських банків за підсумками січня-листопада поточного року становили 27,635 млрд. грн. (за 10 місяців – 23,6 млрд. грн.) проти прибутків 10,1 млрд. грн. роком раніше.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Найбільшу питому вагу у структурі витрат продовжують займати відрахування у резерви під активні операції банків, які порівняно з відповідним періодом минулого року зросли в 3,6 рази, і на 1 грудня 2009 року становили 64 млрд. грн. (40% витрат)», - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, доходи банків за 11 місяців 2009 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли на 24,6% і становили 131,4 млрд. грн., витрати - зросли на 62,1% - до 159,1 млрд. грн.

Новини ПЕК

Україна в січні-жовтні 2009 року скоротила імпорт природного газу на 21,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 6 млрд. 312,938 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-жовтні ц.р. становив 17,6% від загального обсягу імпорту.

Експорт природного газу за звітний період збільшився на 7,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1 млн. 417,9 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні-жовтні ц.р. Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 45%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 2 млрд. 242,364 млн. дол. Обсяг імпорту нафти за підсумками 10 місяців ц.р. становив 6,2% від загального обсягу імпорту.

Польща завершила переговори, що тривали майже рік, про газові поставки зі своїм головним постачальником Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства економіки Польщі, минулого тижня переговорники узгодили останні «технічні моменти» нового міжурядового договору, який визначить умови газових поставок в країну до 2037 року.

Договір почне діяти після затвердження урядами Польщі і РФ його узгодженого тексту і підписання сторонами.

Віце-прем`єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК, який напередодні звинуватив російську сторону в затягуванні підписання договору, назвав «збалансованими» досягнуті минулого тижня домовленості.

За його словами, російська сторона відмовилася від додаткових тем, які планувала пов`язати з підписанням договору, коли польські переговорники запропонували надати PGNIG 10% знижку на газ, яка була до 2006 року.

Він додав, що сторони зберегли формулу ціни на газ, яка визначатиметься залежно від цін на нафту.

Ні уряди країн, ні національні газові компанії не надали додаткової інформації про остаточну версію домовленостей.

За даними польських медіа, «Газпром» погодився на тариф на транспортування російського газу польською частиною Ямальського газопроводу, що дозволить російсько-польській компанії EuRoPolGaz працювати з 2% рентабельністю.

Транспорт

Регіональний реактивний літак нового покоління Ан-148 13 грудня ц.р. виконав перший міжнародний комерційний рейс за маршрутом Одеса-Москва (Шереметьєво) під прапором авіакомпанії «АероСвіт».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АНТК ім. Антонова.

Командир екіпажа – льотчик-випробувач АНТК ім. Антонова Володимир МОСІН. Політ тривав 1 годину 50 хвилин.

Згідно з повідомленням, планується, що надалі за цим маршрутом Ан-148 виконуватиме 3-5 рейсів на тиждень. Раніше літак перевозив пасажирів лише на регіональних маршрутах «АероСвіту». У період з 2 червня 2009 р. до початку грудня він виконав більш як 460 польотів, перевіз близько 21000 пасажирів.

Найближчим часом почне виконувати регулярні рейси також літак Ан-148-100, поставлений авіакомпанії «Росія».

Україна ініціюватиме зміни до міжнародного законодавства в галузі морського права, які сприятимуть ефективнішій протидії піратству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Ми вважаємо, що морське право повинно надати можливість екіпажу судна себе захистити. Ми вважаємо, що Україна буде ініціатором змін, які дозволять зупинити піратство», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, в Україні переконані, що наявність лише кораблів супроводу, як свідчать останні напади піратів, не забезпечує ефективної протидії захопленню суден.

У зв’язку з цим Україна ініціюватиме проведення консультацій про можливість надати членам екіпажів право мати зброю, а також про спрощення процедури надання дозволу на перебування на суднах охоронних підрозділів компетентних органів.

За словами П.ПОРОШЕНКА, у зв’язку з тим, що судновласники погоджуються платити піратам викупи, фактично, таким чином фінансується тероризм.

П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що на сьогодні міжнародне законодавство потребує серйозного реформування, щоб дії держави з протидії піратству були ефективними. Він нагадав, що морське право забороняє капітану судна мати зброю, а також забороняє мати зброю на комерційному судні.

(УНІАН)