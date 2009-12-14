Курс НБУ на 15.12.09

Офіційний курс НБУ на 15.12.09100 USD – 798.0600 (14 грудня – 798.2800)100 EUR – 1168.9185 (14 грудня – 1178.0218)10 RUR – 2.6559 (14 грудня – 2.6424) Облікові курси банківських металів на 15.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89382.72 (14 грудня-91003.92) 961 XAG 10 Срібло-1371.87 (14 грудня-1397.79)962XPT10Платина-114681.22(14 грудня-114633.01)964 XPD 10 Паладій-29049.38 (14 грудня-29296.88)

Офіційний курс НБУ на 15.12.09 100 USD – 798.0600 (14 грудня – 798.2800) 100 EUR – 1168.9185 (14 грудня – 1178.0218) 10 RUR – 2.6559 (14 грудня – 2.6424) Облікові курси банківських металів на 15.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89382.72 (14 грудня-91003.92) 961 XAG 10 Срібло-1371.87 (14 грудня-1397.79) 962XPT10Платина-114681.22(14 грудня-114633.01) 964 XPD 10 Паладій-29049.38 (14 грудня-29296.88)

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