Анонс на 15 грудня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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У Мінрегіонбуді під головуванням міністра регіонального розвитку і будівництва України Василя Куйбіди відбудеться нарада з питання про стан збереження визначних пам`яток архітектури в охоронних зонах міста Києва.

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Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 грудня Рішення у справі за конституційним зверненням приватного підприємства «Автосервіс» щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України.

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Прес-конференція на тему: "Законодавче забезпечення підготовки українських готелів до Євро-2012". Учасники: Ольга Соколова, перший заступник голови Держслужби туризму і курортів України; Євген Самарцев, голова національної суспільної ради з туризму і курортів.

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Почнеться брифінг голови Всеукраїнського союзу сільгосппідприємств Юрія Карасика на тему: “Робота АПК в умовах кризи, заходи щодо стабільної роботи сільгосппідприємств, законодавчі та інші ініціативи ВССП”.

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Відбудеться з`їзд Комітету порятунку бізнесу. У роботі з`їзду візьмуть участь перевізники Києва, асоціація малих архітектурних форм (МАФ), асоціація працедавців, представники ринків Києва та ін. Всього очікується участь підприємців 10 різних сфер бізнесу.

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Прес-конференція на тему: "Єдиний економічний простір і зовнішньополітичний вектор розвитку України після президентських виборів: електоральні очікування і переваги". Учасники: директор "Нью імідж маркетинг груп" (м. Харків) Олег Синаюк, експерт-соціолог Дмитро Громаков.

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Круглий стіл на тему: «Ситуація на ринку IT-рітейла: тенденції і прогнози на 2010 рік». Організатор - компанія «Рубін», ексклюзивний постачальник витратних матеріалів ТМ CоlоrWay до України.

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Прес-конференція віце-президента "Евраз Груп" Олексія Агурєєва на тему: "Підсумки роботи підприємств "Евраз Груп" в Україні за 2 роки".

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Прес-конференція на тему: «Українські уранові родовища - предмет політичного торгу або національної безпеки?» Учасники: Юрій Костенко, член парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики і ядерної безпеки; Василь Котко, глава Асоціації «Енергоринок»; Михайло Ватагин, експерт енергетичного ринку.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Банки почали випуск EMV карт Visa з чип-модулем Pectoral". Організатори: ТОВ «Підприємство «Пластик Карта» і міжнародна платіжна система Visa. Учасники: Жан-Марк Тонті, генеральний директор Visa по країнах Південно-східної Європи і СНД; Костянтин Кукльов, генеральний директор ТОВ «Підприємство «Пластик Карта»; Олександр Карпов, директор Української Міжбанківської асоціації членів платіжних систем; Олександр Кучменко, голова Правління ПАО КБ «Євробанк»; Віктор Леонідов, голова Правління ВАТ "Кредітпромбанк" видання (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях з 13-00.

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Прес-конференція на тему "Будівництво корветів на ГАХК "Чорноморський суднобудівний завод" дозволить відновити в Україні військове кораблебудування", присвячена результатам конкурсу на будівництво серії кораблів класу "корвет" для ВМФ України. Учасники: директор департаменту розробок і закупівлі озброєнь і військової техніки МО України Володимир Грек; директор КП "Дослідницько-проектний центр кораблебудування" Євген Борисов; виконавчий директор ЗАТ "Смарт-холдинг" Олексій Кузнецов; директор ГАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" Дмитро Мордовенко.

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Прес-конференція на тему: "Проблеми пасажирського автомобільного транспорту України і шляхи їх вирішення". Організатор - страйковий комітет працівників пасажирського автотранспорту. Запрошені: Сергій Пачесюк, голова страйкового комітету працівників пасажирського автомобільного транспорту; Віталій Арефьев, член страйкового комітету від Київської області, голова ради Асоціації «Автоперевізники Київщини»; Георгій Каплан, член страйкового комітету від Донецької області, голова правління ВАТ «МАРІУПОЛЬ-АВТО»; Юрій Кирєєв, член страйкового комітету від Полтавської області, голова наглядової ради ОАО «Кременчуцьке АТП 15347» і ін.

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Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин.

(УНІАН)