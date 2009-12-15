Тимошенко: ПР у парламенті заважає працювати уряду
08:36, 15 грудня 2009Різне
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ПР має "тіньову" більшість
Партія регіонів у Верховній Раді має «тіньову» більшість, яка заважає працювати уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на церемонії вручення актів на землю жителям Васильківського району Київської області.
«Великі діячі від Партії регіонів по телевізору розповідають, як жити, коли у них прокуратура, коли у них сьогодні абсолютно чітка тіньова більшість в парламенті... Вони і більшість, і уряд не змінюють, і працювати не дають», - сказала прем`єр.
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