Тимошенко: ПР у парламенті заважає працювати уряду

Партія регіонів у Верховній Раді має «тіньову» більшість, яка заважає працювати уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на церемонії вручення актів на землю жителям Васильківського району Київської області.

«Великі діячі від Партії регіонів по телевізору розповідають, як жити, коли у них прокуратура, коли у них сьогодні абсолютно чітка тіньова більшість в парламенті... Вони і більшість, і уряд не змінюють, і працювати не дають», - сказала прем`єр.