Тимошенко підтримає кандидата від демократичних сил

Прем’єр-міністр, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у разі невиходу до другого туру президентських виборів підтримає кандидата від демократичних сил, «незважаючи на історію наших стосунків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв‘ю Львівському телебаченню, відповідаючи на запитання, чи «вірить вона, що у другому турі її конкуренти об‘єднаються і підтримають її».

«Я їм (конкурентам) не суддя. Я хочу наголосити, що у другому турі треба думати про Україну. Якщо я не буду у другому турі, то я однозначно підтримаю кандидата від демократичних сил, незважаючи на історію наших стосунків», - стверджує Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким кандидатом Ю.ТИМОШЕНКО бачить Віктора ЮЩЕНКА і проілюструвала готовність підтримати демократичного кандидата своєю фразою, сказаною у 2004 році. «Знову нагадаю сказане у 2004 році - я готова прати білизну у штабі Президента ЮЩЕНКА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я не буду воювати зі своїми - ні з ЮЩЕНКОМ, ні з ТЯГНИБОКОМ, ні з ГРИЦЕНКОМ…», - зазначила вона.

Натомість Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на тому, що «справжні патріоти чубляться між собою, замість того, щоб об‘єднати всі патріотичні сили проти ЯНУКОВИЧА. Кожне слово сказане один проти одного – це слово «за» ЯНУКОВИЧА...”.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що якби вона бачила достойного супротивника Віктору ЯНУКОВИЧУ, то вона б його обов‘язково підтримала б.

«Якби я бачила, хто з ним краще впорається, – я б його підтримала і не пішла б на вибори. Але таких не виявилося», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання, що сама собі хоче побажати у Новому році, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «мріє про сильну Україну».