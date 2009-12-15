ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 грудня

Українські ЗМІ

«Дело» публікує матеріал «Нафтогаз» проїдає казначейський рахунок», в якому пише - за даними НБУ, залишок на єдиному казначейському рахунку, за станом на початок грудня, склав всього 3,3 млрд. грн. Це - мінімум за останні чотири роки. Однією із причин такого малого як для листопада залишку урядових грошей на рахунку є черговий платіж «Газпрому» за газ, що імпортується. Мінфін вже другий місяць підряд розплачується за газ «із своєї кишені»...

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/naftogaz-proedaet-kaznachejskij-schet-135272/

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Також «Дело» в матеріалі «Аналітичний огляд: З початку грудня паливо на заправках подешевшало в середньому на 30 коп» пише - в кінці першої декади грудня несподівано відбувся обвал на ринку нафти. За один робочий тиждень сировина втратила в ціні близько 10%...

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-s-nachala-toplivo-na-zapravkah-v-srednem-30-kop-135256/

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«Дело» в публікації «Скільки заробляють на футболі в Україні» пише - власники великих українських бизнес-групп більше не рахують найпопулярнішу в світі гру марною тратою грошей. Футбол їх привертає як бізнес-проект з потенційно серйозною фінансовою віддачею...

http://delo.ua/lifestyle/sport/skolko-zarabatyvajut-na-futbole-ukraine-135264/

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Видання «Коммерсант-Украина» в публікації «Обмінний маневр» пише – Україна попросила Міжнародний валютний фонд виділити їй екстрений кредит в $2 млрд. Відмова приведе до дестабілізації економічної ситуації не тільки в Україні, а загалом у всьому регіоні Східної Європи, вважають в уряді. Втім, виділення коштів МВФ напередодні виборів президента держави маловірогідно – Віктор Ющенко виступає проти їх отримання. А експерти відзначають, що Кабмін в змозі фінансувати ключові статті держбюджету і без транша МВФ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1292418

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«Коммерсант-Украина» в публікації «Юлія Тимошенко розширює електоральну базу» пише – за місяць до президентських виборів прем`єр-міністр Юлія Тимошенко вирішила перевести в Родовід Банк 600 тис. вкладників банку "Надра", яким необхідно повернути 8,7 млрд грн. Після цього банку "Надра", що має величезні борги і негативний імідж, буде складно відновити свою платоспроможність, упевнені експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1292419

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«Коммерсант-Украина» в публікації «ООН провела вихлоп» пише - ООН обнародувала проект угоди, яку може бути підписано на кліматичній конференції в Копенгагені в кінці поточного тижня. Проект пропонує розвиненим країнам скоротити викиди парнікових газів максимум на 45% до 2020 року, а тим, що розвиваються – на 15-30%. Україна ще не коментує хід переговорів в Данії, а експерти вважають, що країні без додаткового фінансування буде складно скоротити викиди навіть на 25%...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1292417

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Видання «Экономические известия» в публікації «ВБ займеться водопроводами» пише - в рамках інвестпроекту «Розвиток міської інфраструктури» Всесвітнього банку, що фінансується за рахунок кредиту, МінЖКГ підписало угоди з Харковом, Черкасами, Слов`янськом, Балтой і Дрогобичем на загальну суму $24,8 млн. Привабливість проекту полягає в можливості отримання достатньо дешевих грошей...

http://eizvestia.com/state/full/4187418

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«Экономические известия» в публікації «ВОНА його образила» пишуть - компанія «Нортіма», підконтрольна Ігорю Коломойському, має намір стягнути з ФДМ понад 405 млн. грн. за участь в конкурсі з продажу Одеського припортового заводу. Також компанія вимагає визнати її переможцем скандального приватизаційного конкурсу. Незалежно від результату пан Коломойській добився поставленої мети - перлина великої хімії не дісталася іноземним інвесторам, що примусило б українських власників хімічних активів задуматися над їх продажем...

http://eizvestia.com/markets/full/4187425

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Стрілянина в Києві: 9 куль після парилки» пише – вчора прямо біля входу в лазню на Дніпрі кілери розстріляли київського бізнесмена. Вбивство Андрія Зайцева – явно замовлене: з чуток, він займався будівельним бізнесом і брав участь в рейдерских захопленнях...

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/15/065542.html

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Логотип Євро-2012: «чупа-чупс» або «квітка на горбику» пише – такі полярні асоціації викликав у людей офіційний логотип Євро-2012, представлений вчора на Михайлівській площі Мішелем Платіні.

http://mycityua.com/articles/life/2009/12/15/074743.html

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Видання «Сегодня» в публікації «Кияни зігріваються від морозу газетами» пише – в столицю прийшли морози. Городяни рятуються маслом, салом, кульками і «собачими поясами»...

http://www.segodnya.ua/news/14101060.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Зубков переміг» пише – уряд Росії взяв верх в протистоянні з президентською адміністрацією - ряд її принципових зауважень до законопроекту про торгівлю так і не був врахован. Закон буде остаточно прийнятий 16 грудня і до кінця року підписан президентом...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/15/221428

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Видання «Известия» в публікації «З чим Лукашенко виїхав з Москви» пише – після переговорів президентів Росії та Білорусії завжди виникають спори: хто переміг, а хто пішов на поступки? Саме таке питання залишилося і після проведеної в кінці минулого тижня зустрічі двох президентів...

http://www.izvestia.ru/politic/article3136487/

(УНІАН)