ВР виділила 608 млн. грн. на боротьбу з грипом

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів із 432 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів, а у фракції НУ-НС за дане рішення проголосували лише 45 народних депутатів. Даним законом передбачено виділити 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.

Як повідомляв УНІАН, в першому читанні даним законопроектом передбачалося виділити 200 млн. грн., але до другого читання цю суму було збільшено до 608 млн. грн.

Як відомо, на сумі 200 млн. грн. наполягала Партія регіонів, мотивуючи це тим, що більші кошти до кінця року не можливо освоїти, а уряду ці гроші необхідні не для боротьби з грипом, а на виборчі цілі.

В той же час представники фракції БЮТ наполягали на необхідності виділення більшої суми з тим, щоб закупити необхідні медикаменти та апаратуру для боротьби з грипом та з ускладненнями після нього.