Янукович перемагає Тимошенко у другому турі виборів

Кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ перемагає Юлію ТИМОШЕНКО у другому турі виборів Президента України.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор центру прикладних досліджень Ф. Кліфтона Уайта, Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) Ракеш ШАРМА, який представив журналістам результати опитування, проведеного серед українців.

Згідно з опитуванням, В.ЯНУКОВИЧ - найбільш популярний кандидат на посаду Президента у першому турі (31,2%), за ним слідує прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО (19,1%). Серед інших кандидатів, що мають істотну підтримку, - Сергій ТІГІПКО (4,8%), Арсеній ЯЦЕНЮК (4,7%), Петро СИМОНЕНКО (3,8%), Президент Віктор ЮЩЕНКО (3,5%) та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН (2,8%).

Якщо враховувати тільки виборців, які сказали, що дуже ймовірно або скоріше будуть голосувати, В.ЯНУКОВИЧУ віддали перевагу 34,5%, а Ю.ТИМОШЕНКО - 20,6%. Основна підтримка лідера Партії регіонів – у Східній та Південній Україні, а також у Криму. Основна підтримка Ю.ТИМОШЕНКО – у Західній та Центральній Україні, тоді як у Північній Україні обидва кандидати мають приблизно однаковий рівень підтримки.

Разом з тим у можливому змаганні в другому турі між В.ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО 42% респондентів наразі кажуть, що вони підтримали б В.ЯНУКОВИЧА, 28% проголосували б за Ю.ТИМОШЕНКО, а 18% стверджують, що проголосували б проти обох. Якби у другому турі змагалися В.ЯНУКОВИЧ та А.ЯЦЕНЮК, 42% проголосували б за В.ЯНУКОВИЧА та 22% - за А.ЯЦЕНЮКА, а 22% голосували б проти обох.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ залишається основним претендентом на посаду Президента, незважаючи на негативний чистий рейтинг його сприйняття серед українців загалом (55% ставляться до нього негативно, 42% – позитивно). Це вказує на загальну невдоволеність політичною елітою в країні, оскільки, незважаючи на такі показники, В.ЯНУКОВИЧ має найбільш позитивний рейтинг серед всіх кандидатів на посаду Президента, зазначив експерт. Сприйняття інших основних кандидатів на посаду Президента наступне: Ю.ТИМОШЕНКО (67% – негативно, 30% – позитивно), А.ЯЦЕНЮК (56%, 32%), С.ТІГІПКО (50%, 32%), В.ЛИТВИН (60%, 31%), П.СИМОНЕНКО (69%, 22%) та В.ЮЩЕНКО (83%, 13%).

Р.ШАРМА також зазначив, що якщо порівняти тих, хто говорить, що голосуватиме за В.ЯНУКОВИЧА та за Ю.ТИМОШЕНКО в першому турі, то виборці В.ЯНУКОВИЧА більш впевнені у своєму виборі. Серед цих виборців 78% кажуть, що вони точно проголосують за В.ЯНУКОВИЧА, та 13% достатньо впевнені, що голосуватимуть за нього. Серед виборців Ю.ТИМОШЕНКО 65% кажуть, що точно голосуватимуть за неї, тоді як 27% достатньо впевнені у цьому.

Тоді як більшість респондентів, які підтримують певного кандидата в першому турі президентських виборів, вважають, що він/вона є найкращим кандидатом, значний їх відсоток також відзначають, що вони обрали кандидата переважно тому, що їм не подобаються решта. Серед прихильників В.ЯНУКОВИЧА 19% висловлюють цю думку, тоді як у випадку Ю.ТИМОШЕНКО – це 20%, 23% для А.ЯЦЕНЮКА та 25% - для С.ТІГІПКА.

Разом з тим, економічні труднощі очолили список проблем, на яких, на думку українців, кандидат на посаду Президента, який переможе, має зосередитися, як тільки він або вона займе свій пост. 71% назвали створення робочих місць важливою проблемою, потім йде зниження інфляції (56%), зниження рівня корупції (48%), поліпшення послуг у галузі охорони здоров’я (33%), політична стабільність (33%) та розв’язання ситуації щодо постачання газу з Росією (17%).

Дослідження проводилося дослідницьким центром F. Clifton White Applied Research Center (ARC) при IFES 3 21 по 30 листопада. Було опитано 1502 респондента. Дані на національному рівні мають межу похибки плюс/мінус 2,5%. Усі інтерв’ю були проведені українською та російською мовами Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).