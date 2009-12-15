Партія регіонів звинувачує БЮТ у підготовці провокації проти лідера Партії регіонів, кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

“Штаб Юлії ТИМОШЕНКО, стривожений продовженням падіння її рейтингів, готує провокацію проти найпопулярнішого в народі кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА”, – йдеться у заяві.

За повідомленням, метою акції, якою керує особисто перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, є за будь-яку ціну скомпрометувати в очах виборців В.ЯНУКОВИЧА і понизити його рейтинг.

“З цією метою розроблено низку спецоперацій. Одна з них - із залученням переодягнутих у цивільну форму бійців „Беркута”, які під прикриттям народних депутатів БОНДАРЕНКА, АР’ЄВА і КУЛІКОВА повинні силоміць увірватися на територію урочища Межигір’я, де знаходиться будинок, в якому проживає кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ. Після проникнення спецгрупи в кількості 200 чоловік, беркутівці і народні депутати повинні провести на територію, де проживає кандидат у президенти, тисячу осіб, якими керує депутат Верховної Ради СЕМИНОГА. Депутат АР’ЄВ, якому поставлене завдання медійного забезпечення акції, повинен зробити все, щоб на телеекранах з’явився репортаж, з якого має бути видно, що, нібито, вся територія Межигір’я належить Віктору ЯНУКОВИЧУ. Масовці, якою керує СЕМИНОГА, вже роздано сценарій – що і хто повинен вигукувати на телекамери”, – йдеться у заяві.

Партія регіонів звертається до Президента України, до Генеральної прокуратури, до міжнародних спостерігачів, до правозахисників та всієї української і світової спільноти із закликом “дати належну правову оцінку екстремістським діям штабу кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО”.

“Методи, якими користується Юлія ТИМОШЕНКО в своїй виборчій кампанії, є антидемократичними, неприйнятними і такими, що мають ознаки терористичних дій. Українське суспільство і світова спільнота повинні зробити висновок – що може принести в українську дійсність особа, що використовує подібні методи виборчої боротьби”, - говориться в заяві.

Партія регіонів ще раз заявляє, що кандидат у президенти В.ЯНУКОВИЧ стоїть на принципових засадах чесних виборчих змагань. “Ми - за вільний вибір народу, ми - за демократичні цінності. Ми проти провокацій, політичного тероризму. Ми проти порушення законів України і проти порушення загальноприйнятих принципів і норм поваги до Конституції і прав людини”, – йдеться у заяві ПР.