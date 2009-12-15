ВР ухвалила закон про спрощення для бізнесу

Верховна Рада України внесла зміни до чинного законодавства стосовно спрощення умов ведення бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому відповідного закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов бізнесу в Україні» проголосували 349 народних депутатів з 432, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон зменшує кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. При цьому передбачається скасування ліцензування лише тих видів господарської діяльності, здійснення яких не порушує основних принципів державної політики в сфері ліцензування.

Законом закріпляється практика довгострокової оренди державного і комунального майна строком не менше 5 років.

Передбачено також впровадження практики видачі ліцензій на необмежений строк. Однак разом з тим для окремих видів діяльності уряд може встановлювати строки ліцензії, але вони не повинні бути менше 5 років.