На готельні послуги пропонують запровадити нульовий ПДВ

Державна служба туризму і курортів України і Національна громадська рада з туризму і курортів пропонують Верховній Раді підтримати законопроект, яким встановлюється нульовий ПДВ на готельні послуги з 1 грудня 2009 року до 28 лютого 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив глава Національної громадської ради з туризму і курортів Євген САМАРЦЕВ.

За його словами, нульовий ПДВ буде надзвичайно важливим кроком для прориву туристичної галузі.

Є.САМАРЦЕВ відзначив, що зараз готелі практично не мають оборотних коштів, а рівень їх заповнюваності дуже низький.

Водночас зниження ПДВ до нуля дасть можливість готелям формувати більш гнучку цінову політику на період зимового сезону. У річному численні зниження податку дасть зменшення ПДВ на 3-4%.

За оцінками Є.САМАРЦЕВА, базова ціна на послуги розміщення у разі зменшення ПДВ зменшить вартість номерів у готелях до 5%, вартість СПА-процедур може знизитися до 15%.

«Готелі погодилися з нами, вони підуть на різні формати зниження цін, підготовку системних пропозицій, наприклад, додаткових безкоштовних днів. Безумовно, відпочинок в Україні стане дешевшим», - сказав він.

Голова Нацради також відзначив, що у країнах Європи спостерігається тенденція до зменшення ставок ПДВ. Наприклад, у Польщі ПДВ становить 7%, у Німеччині – 7%, у Туреччині – 8%.

У свою чергу, перший заступник голови Державної служби туризму і курортів України Ольга СОКОЛОВА додала, що готелям цей закон потрібний навіть на три місяці, тому що багато регіонів, зокрема, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття і Київ, постраждали через епідемію грипу.

На сьогодні операції з надання туристичних послуг (з розміщення, харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих послуг у місцях розміщення) обкладаються ПДВ у розмірі 20%.

Законопроект № 5346 «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» (щодо пільгового режиму оподаткування операцій з надання послуг з окремих видів туризму)», автор - народний депутат Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ), було внесено до Верховної Ради 13 листопада 2009 року.

Документом пропонується встановити на період з 1 грудня 2009 року до 28 лютого 2010 року нульову ставку на операції з надання туристичних послуг (з розміщення, харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих послуг у місцях розміщення).