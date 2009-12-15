Тігіпко: інтеграція в межах ЄС стимулює розпад країн на регіони

Інтеграція в межах Євросоюзу стимулює розпад країн на регіони.

Так кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО прокоментував підсумки референдуму в автономній області Іспанії Каталонія, на якому 94% тих, хто проголосував, висловилися за створення самостійної держави та її окреме входження до складу ЄС.

Референдум не має обов’язкової юридичної сили, але він додав упевненості каталонським сепаратистам, які обстоюють вихід з-під юрисдикції Мадрида, переконаний С.ТІГІПКО.

За його словами, «концепція «Європи регіонів» передбачає значне розширення повноважень провінцій і автономних областей держав та їх пряму взаємодію між собою і з наднаціональними органами ЄС”.

“Найбільш активні прихильники побудови «Сполучених Штатів Європи» відкрито заявляють, що дуже скоро суверенітет національних держав буде розмитий і дрібніші політичні утворення контролюватимуться чиновниками з Брюсселю», – заявив С.ТІГІПКО. Він нагадав, що вже сьогодні в структурі ЄС регіони країн-членів мають досить широкі повноваження, щоб впливати на політику всієї Спільноти. “Причому встановлення однакових для всіх правил в межах Союзу, куди входять члени з різними моделями державного устрою, поступово веде до того, що провінції в унітарних державах починають набувати статусу, який можна порівняти з суб’єктами федеративних держав”, - зазначив кандидат у президенти і додав, що про це треба пам’ятати і Україні. «Каталонія та Країна Басків в Іспанії, Корсика і Бретань у Франції, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія у Великій Британії – цілком імовірно, що зовсім скоро членів ЄС значно побільшає, і відбудеться це без розширення кордонів Союзу», – припустив С.ТІГІПКО.