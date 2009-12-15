«Оранта» у 2010 році збільшить збір платежів на 20%

Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта» у 2010 році планує збільшити збір страхових платежів на 20% проти показника 2009 року.

Як повідомили агентству УНІАН у компанії з посиланням на голову наглядової ради НАСК «Оранта» Олега СПІЛКУ, такий орієнтир стоятиме перед новим керівництвом компанії.

«У найближчі декілька місяців буде актуалізована стратегія розвитку компанії з тим, щоби наступного року показати зростання мінімум 20% до 2009 року» - сказав О.СПІЛКА.

Крім того, в 2010 році компанія має намір завершити реструктуризацію мережі з тим щоб «прийти до гнучкішого і швидшого управління регіональною мережею компанії, звільнити мережу від функцій підтримки продажів».

Також О.СПІЛКА підкреслив, що компанія має намір чітко дотримуватися політики збалансованості структури страхового портфеля.

«Ми повинні максимально уважно, як це було завжди, ставитися до структури нашого портфеля, чітко розуміти, що у структурі портфеля «Оранти» «мотори» не повинні перевищувати 60–65%. 35–40% мають складати майнові види страхування й особисті. Такий баланс повинен витримуватися. Ми – універсальна страхова компанія з нахилом у ритейл. 25% платежів нам приносять юридичні особи, - відзначив О.СПІЛКА. – А оскільки ми універсальна і ритейлова компанія, у частині ризик-менеджменту ми повинні бути гранично зваженими. А ризик-менеджмент — це і структура портфеля, і канали продажів, і якість персоналу і т.п.»

Що стосується перспектив для ринку страхування в цілому, то, на думку О.Спілки, спад по класичному ринку страхування в 2009 році складе близько 30%. Також він вважає, що перша половина 2010 року буде такою ж складною, як і весь 2009 рік. «До осені наступного року почнеться стабілізація ринку. І я навіть можу припустити, що за підсумками 2010 року ринок збере на 10% більше премій, чим за підсумками 2009 року», - відзначив О.СПІЛКА.

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія носила назву «Укрдержстрах». Компанія має більше 670 структурних підрозділів у всіх регіонах країни, і мережу з близько 7 тис. страхових агентів.

Загальний збір страхових платежів компанії за підсумками першого півріччя 2009 року склав 371 млн. грн., страхові виплати – 170 млн. грн.

СК «Оранта» планує завершити 2009 рік з обсягом збору страхових платежів на рівні 750-770 млн. грн.

На початок грудня 2009 року структура акціонерів компанії (що володіють більше 10% акцій компанії) була наступною: АТ «Дочірня організація «БТА Банк» «БТА Секьюрітіс» (Казахстан, р. Алмати) - 4,778493%; «Colorino Trading Limited» (Кіпр) - 5,642165%; «Saleta Limited» (Кіпр) - 5,642066%; АТ «БТА Банк» (Казахстан, р. Алмати) - 30,393820%; «БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (Кіпр) - 16,160849%; «ЧІЛВЕЛ ЛІМІТЕД» (Кіпр) - 18,340226%.

Раніше повідомлялося, що у ході підписки на акції допемісії на суму 600,093 млн. грн. компанії, підконтрольні засновникові банку «Дельта» Миколі ЛАГУНУ, підписалися і повністю сплатили більше 45% акцій НАСК «Оранта».