У І Всеукраїнському конкурсі по КСВ перемогли 4 компанії Групи СКМ

Нагородження переможців Першого всеукраїнського конкурсу кейсів з корпоративної соціальної відповідальності відбулося 11 грудня 2009 року в Києві. Організатором конкурсу став Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності". Переможців визначало журі, до складу якого увійшли представники 8 країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКМ, чотири компанії Группи СКМ стали переможцями конкурсу в різних категоріях: практики соціально відповідальної діяльності Групи були визнані кращими в трьох з шести тематичних номінацій.

Зокрема, керівна компанія "Систем Кепітал Менеджмент"перемогла в номінації "Комунікації у сфері КСВ, соціальна звітність". СКМ - перша холдингова компанія в Україні, яка підготувала звіт про стійкий розвиток згідно з міжнародними стандартами.

Переможцем номінації "Розвиток місцевих співтовариств" став енергетичний холдинг Групи СКМ ДТЕК, який впроваджує програму соціального партнерства в регіонах присутності.

Металургійний комбінат "Азовсталь" (входить до Групи Метінвест) переміг в номінації "Трудові відносини" з програмою "Школа - ВНЗ - комбінат", яка направлена на підготовку фахівців для підприємства.

Друге місце в загальному конкурсі зайняв Інгулецький ГЗК (також Група Метінвест), з проектом створення ландшафтного заповідника на території відпрацьованих кар`єрів.

Під час церемонії була також представлена збірка практик соціально відповідальної діяльності українських компаній, до якого увійшли 43 кейси. Окрім чотирьох практик СКМ, представлених вище, в збірку увійшли також кейси ще двох підприємств Групи. Це проект СевГОКа по реконструкції житлового мікрорайону "Даманський" в Кривому Розі і проект ВАТ "Краснодонвугілля" по утилізації шахтного метану з використанням механізмів Кіотського протоколу (обидва підприємства входять до Групи Метінвест).

Олександра ЗАЯРНА, менеджер Компанії СКМ по корпоративній соціальній відповідальності так прокоментувала результати Конкурсу: "Признаюся, що перемога компанії СКМ в номінації "Комунікації у сфері КСВ" не стала для нас несподіванкою, тому що у сфері соціальної звітності ми дійсно є першопроходцями на українському ринку. Набагато важливіше, на мій погляд, та обставина, що практики ще п`яти компаній Групи СКМ увійшли до збірки кейсів і були відмічені міжнародними експертами, адже з 2006 року ми працюємо над тим, щоб соціальна відповідальність стала одним з принципів ведення бізнесу на всіх рівнях корпоративної структури Групи СКМ".

Довідково: Компанія СКМ - професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу та нерухомості.

У Групу СКМ входить компанії Метінвест Холдинг, ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, Сьогодні Мультимедіа, ТРК Україна, ЕСТА Холдинг, Український Рітейл та інші.

100% акцій ЗАТ "СКМ" належать Рінату Ахметову.