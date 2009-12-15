Головне на 15 грудня

Хроніка дня

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Фінанси: НБУ контролюватиме вартість субкредитів Національний банк України зобов`язав свої територіальні управління контролювати, щоб вартість валютного кредиту, залученого банком на умовах субординованого боргу, не перевищувала рівень дванадцатимісячний Libor + 12% річних.

Про це йдеться у листі НБУ №13-10/8014-22981, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«…Територіальне управління Національного банку України при реєстрації договору щодо субординованого боргу, зокрема у разі перевірки відповідності розміру виплат за користування кредитом, застосовує максимальну процентну ставку, яку встановлено Національним банком України для зазначеної категорії зовнішніх запозичень банків на рівні Libor за дванадцатимісячними міжбанківськими депозитами (на дату укладення договору) плюс 12% річних», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, максимальну ставку залучення субкредитів було визначено постановою НБУ від 5 лютого 2009 року № 49 "Про окремі питання діяльності банків", тимчасово, на період до 1 січня 2011 року.

ВР виділила 608 млн. грн. на боротьбу з грипом

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів із 432 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів, а у фракції НУ-НС за дане рішення проголосували лише 45 народних депутатів. Даним законом передбачено виділити 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.

Як повідомляв УНІАН, в першому читанні даним законопроектом передбачалося виділити 200 млн. грн., але до другого читання цю суму було збільшено до 608 млн. грн.

Як відомо, на сумі 200 млн. грн. наполягала Партія регіонів, мотивуючи це тим, що більші кошти до кінця року не можливо освоїти, а уряду ці гроші необхідні не для боротьби з грипом, а на виборчі цілі.

В той же час представники фракції БЮТ наполягали на необхідності виділення більшої суми з тим, щоб закупити необхідні медикаменти та апаратуру для боротьби з грипом та з ускладненнями після нього.

Євро різко знизився до долара

Євро досяг мінімуму двох з половиною місяців до долара на європейських торгах у четвер на тлі побоювань щодо стану банків єврозони і виходу слабких даних про економічні очікування в Німеччині.

Долар зміцнюється до основних валют, піднявшись до найвищого з початку жовтня рівня щодо кошика шести основних валют світу, завдяки фіксації прибутку за короткими доларовими позиціями в умовах спаду схильності інвесторів до ризику після виходу слабкої німецької статистики.

Дослідницький інститут ZEW у вівторок повідомив, що індекс економічних очікувань в Німеччині знизився в грудні до 50,4 пункту з 51,1 пункту місяців раніше, що викликало побоювання щодо відновлення найбільшої економіки зони євро.

Негативний вплив на євро мало повідомлення австрійської газети Die Presse про те, що грошова влада країни включила в список для спостереження четвертий по величині банк Oesterreichische Volksbanken.

Трейдери продовжили продаж євро на тлі цього повідомлення, яке вийшло наступного дня після того, як Відень заявив про намір націоналізувати один з банків з метою уникнути його банкрутства.

Повідомлення австрійської газети підкріпило побоювання щодо фінансового стану деяких країн єврозони, викликані минулого тижня зниженням суверенного кредитного рейтингу Греції.

"Проблеми в Греції продовжуються, і вчорашня новина про австрійський банк також не допомагає (євро)", - сказав Ян СТЕННАРД з BNP Paribas.

"Загалом, знижувальний тиск на євро зберігається, і слабкі дані ZEW також стали негативом", - додав він.

Інвестори у всьому світу в даний час чекають результатів дводенного засідання Федеральної резервної системи, про яких центробанк США повідомить завтра, і які можуть зробити помітний вплив на валютні котирування.

До 14.24 МСК євро впав на 0,78 відсотка до $1,4545, раніше опускаючись до найнижчого з початку жовтня рівня в $1,4527.

Індекс долара, що відображає вартість валюти США до корзини валют, підскочив на 0,7 відсотка до 76,882 пункту.

До ієни долар зміцнився на 0,9 відсотка до 89,35 ієни, повідомляє Рейтер.

ПЕК: На аукціон з експорту електроенергії зареєструвалися 5 компаній

Для участі в сьогоднішньому аукціоні з експорту електроенергії зареєструвалися 5 компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпаливенерго, з посиланням на підсумки розкриття заявок аукціонною комісією НЕК «Укренерго», що відбулося сьогодні вранці.

Згідно з повідомленням, аукціонна комісія зареєструвала заявки від ВАТ «Західенерго», ТзОВ «Східенерго», НАЕК «Енергоатом», держпідприємства «Укрінтеренерго» і ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.00 відбудеться річний аукціон на надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії.

НЕК "Укренерго" виставило на аукціон 275 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострова», що працює в синхронному режимі з UCTE, з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострова» розбитий на 5 нерівних лотів: один у 100 МВт, три по 50 МВт і один у 25 МВт. При цьому послуги з доступу тільки до 150 МВт перетину (2 лоти - 100 і 50 МВт) гарантуються компанією в повному обсязі впродовж усього року. Решта лотів (два по 50 МВт і один - 25 МВт) не гарантується системним оператором, що означає, що вони можуть бути скоректовані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або зміні балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострова" коливається від 2,013 млн. грн до 16,057 млн. грн.

Крім того, на аукціон виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» одним лотом 135 МВт. Початкова вартість лота - 21,677 млн. грн.

Крім того, «Укренерго» виставило на торги два лоти пропускної спроможності перетину по напряму на Білорусь загальним обсягом 175 МВт, два лоти сумарним обсягом 125 МВт у напрямі на Молдову і вісім лотів загальним обсягом 800 МВт у напрямі Росії.

Адмінсуд Києва призупинив дію постанови НКРЕ щодо експортних аукціонів

Київський окружний адміністративний суд за позовом ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» призупинив дію постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) № 1207 від 22 жовтня п.р., якою регламентувався порядок проведення аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії. В аукціонних торгах оголошена перерва на годину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила, відкриваючи аукціонні торги, голова аукціонної комісії НЕК «Укренерго» Тетяна МУРАВЙОВА.

За її словами, відповідне визначення суд виніс 15 грудня п.р. У зв`язку з цим аукціонна комісія ухвалила рішення оголосити годинну перерву в торгах «до з`ясування позиції керівництва НЕК «Укренерго».

Як випливає із оприлюдненого головою аукціонної комісії визначення суду, «Корлеа Інвест Україна» вимагала визнати незаконною постанову НКРЕ № 1207 від 22 жовтня п.р. через те, що вона не відповідає положенням закону «Про внесення змін до Закону «Про електроенергетику», яким регламентувалося проведення аукціонів з доступу до перетину. Крім того, позивач вимагав заборонити НЕК «Укренерго» здійснювати будь-які дії з проведення аукціону.

На думку позивача, зокрема, порядок, затверджений регулятором, не відповідає положенням закону у частині внесення в нього обов`язкової кваліфікаційної вимоги наявності у учасника аукціону вже укладеного контракту з іноземним контрагентом з експорту електроенергії.

Крім того, ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» у позовній заяві зазначала, що розбиття перетинів на лоти, як це зробила НЕК «Укренерго», також не регламентується цим законом.

Суд частково задовольнив вимоги «Корлеа Інвест Україна», припинивши дію постанови НКРЕ до розгляду справи по суті. Водночас суд не задовольнив вимоги позивача у частині заборони НЕК «Укренерго» здійснювати дії з проведення аукціону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, о 15.00 розпочався річний аукціон щодо надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії.

НЕК "Укренерго" виставило на аукціон 275 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює ц синхронному режимі з UCTE, з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострову» розбито на 5 нерівних лотів: один - 100 МВт, три - по 50 МВт і один - 25 МВт. При цьому послуги з доступу лише до 150 МВт перетину (2 лоти – 100 і 50 МВт) гарантуються компанією в повному обсягу протягом всього року. А три лоти (два по 50 МВт і один – 25 МВт) не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скориговані «Укренерго» в оперативному порядку у разі виникнення аварійних ситуацій або зміни балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострову" коливається від 2,013 млн. грн. до 16,057 млн. грн.

Крім того, на аукціон виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» одним лотом 135 МВт. Початкова вартість лота – 21,677 млн. грн.

Також «Укренерго» виставило на торги два лоти пропускної спроможності перетину у напрямі на Білорусь загальним обсягом 175 МВт, два лоти сумарним обсягом 125 МВт у напрямі на Молдову і вісім лотів загальним обсягом 800 МВт у напрямі на Росію.

Довідка УНІАН. 22 жовтня п.р. НКРЕ затвердила порядок проведення аукціонів з доступу до перетину для експорту електроенергії. Порядок затверджено в останній редакції, оприлюдненій НКРЕ 25 вересня п.р.

Згідно з документом, організатором аукціонів є системний оператор НЕК «Укренерго». На продаж на аукціоні виставляються послуги системного оператора із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж потужністю, яка відповідає величині вільної пропускної спроможності на відповідному перетині. Не підлягають продажу на аукціоні вже використовувана пропускна спроможність міждержавних мереж, а також пропускна спроможність, яка резервується для виконання поставок за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міждержавних угод, ратифікованих на рівні Верховної Ради, або рішень уряду.

Мінвуглепром прогнозує зростання видобутку вугілля Міністерство палива і енерегетики України прогнозує зростання видобутку вугілля на державних вугледобувних підприємствах у 2010 році на 4,5% порівняно з очікуваним підсумком 2009 року – до 40 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі, організованому Комітетом з питань промислової і регуляторної політики і присвяченому розвитку вугільної галузі, заявив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«За попередньою оцінкою, з урахуванням тенденції відновлення щодо видобутку вугілля, яка намітилася, у 2010 році планується збільшити її обсяги до 40 млн. тонн», - сказав міністр.

Він зазначив, що збільшення вуглевидобування разом зі збільшенням державної підтримки галузі дозволить знайти фінансовий ресурс для переходу всіх без винятку державних шахт на виплату підвищених на 30% тарифних окладів, як цього вимагає ст. 3 Закону «Про престижність шахтарської праці».

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2009 року скоротили видобуток вугілля на 7,7%, або 5,460 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 65,956 млн. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому в січні-листопаді ц.р. видобули 35,183 млн. тонн рядового вугілля, що на 15,7%, або 6,568 млн. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2008 року, зокрема, вугілля, що коксується, – 8,391 млн. тонн (менше на 11,5%, або 1,089 млн. тонн), енергетичного – 26,792 млн. тонн (менше на 17,2%, або 5,578 млн. тонн).

Раніше в Мінвуглепромі прогнозували, що видобуток вугілля державними шахтами у 2009 році скоротиться на 7,2% – до 42,7 млн. тонн у зв`язку зі зниженням попиту на вугільну продукцію.

ТБ: "Воля" не причетна замовних матеріалів проти АМКУ?

ТОВ «Воля-Кабель» (ВОЛЯ) спростовує заяву прес-служби Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо можливої причетності компанії щодо організації замовних матеріалів проти Комітету . Про це йдеться в інформації, розміщеній на офіційному сайті компанії ВОЛЯ.

Зокрема, йдеться про текст, в якому вказано, що «АМКУ припускає, що ВОЛЯ причетна до організації замовної інформаційної кампанії проти Комітету». «Після брифінгу, проведеного сьогодні (14 грудня. - УНІАН) в.о. глави АМКУ Олександром МЕЛЬНІЧЕНКО, до компанії почали надходити запити представників ЗМІ з проханням прокоментувати опубліковану заяву прес-служби Комітету. Компанія ВОЛЯ вважає, що подібними заявами, які не відповідають дійсності і нічим не підкріплені, підривається як ділова репутація компанії, так і довіра до такого поважаного органу, як АМКУ», - процитували в прес-службі ВОЛЯ заяву президента компанії Сергія БОЙКО.

Також у своїй заяві С.БОЙКО підкреслив, що «компанія завжди займала зважену і конструктивну позицію в питаннях взаємодії з АМКУ, оперативно реагувала на запити АМКУ щодо надання необхідної інформації з ціноутворення, конкурентного середовища на ринку надання послуг доступу до телепередач, зокрема - відреагувала на звернення глави АМКУ про спільну робочу групу». Водночас в компанії ВОЛЯ підкреслюють, «ухвалення рішення про зниження ціни на соціальний пакет «Україна», що призначений для соціально незахищеної аудиторії, є свідченням того, що компанія керується аналізом ринкової ситуації». «Компанія додасть максимум зусиль, щоб утримати ціну на цьому рівні максимально тривалий період», - йдеться в інформації.

На думку ВОЛІ, свою офіційну позицію з дій АМКУ відносно компанії вони завжди висловлюють відкрито і публічно. При цьому, як зазначають в прес-службі, «ВОЛЯ не відстежує детально всі публікації в ЗМІ щодо АМКУ». «У нас немає необхідності займатися моніторингом змісту всіх публікацій відносно дій АМКУ зі всіх галузей та ринків, на яких Комітет зараз веде численні розслідування. Тим більше, що, на наше глибоке переконання, редакційна політика - є самостійним рішенням кожного українського ЗМІ», - підкреслила керівник PR-відділу компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Як нагадують у прес-службі ВОЛІ, на початку 2009 року президент компанії Сергій БОЙКО заявив про проведення розслідування щодо регіональних підприємств, які оголосили про приведення своєї діяльності до єдиних високих стандартів надання послуг для отримання права на використання товарного знаку і бренду ВОЛЯ. «Компанія висловлює надію, що керівництво АМКУ при оцінці інформації ґрунтуватиметься на фактах конкретних конструктивних дій компанії і на офіційній інформації компанії, що була і є відкритою і публічною, що дозволяє знаходити конструктивні і зважені рішення з будь-яких, зокрема, спірних питань», - підсумовують в компанії ВОЛЯ.

Агро: Посіви озимих під урожай-2010 становлять 10,1 млн. га – на 2,9% більше від торішніх – Держкомстат В Україні під урожай 2010 року озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій посіяні на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник минулого року на 2,9%, або 287,3 тис. га.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, зернові культури на зерно посіяні на площі 8,6 млн. га, що на 3,7%, або 304,9 тис. га, більше від аналогічного показника минулого року, зокрема, пшениця посіяна на площі 6,668 млн. га (на 2,6% більше), жито – 0,3 млн. га (на 38% менше), ячмінь – на 1,588 млн. га (на 25% більше).

Озимий ріпак на зерно посіяний на площі 1,4 млн. га, що на 1,4%, або 19,8 тис. га, менше ніж торік.

Кабмін підтримав фермерський рух

Кабінет міністрів України виділив із стабілізаційного фонду 286 тис. грн. на проведення регіональних заходів з нагоди 20-річчя фермерського руху. Відповідна урядова ухвала, датована 8 грудня, підписана прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, повідомляється на сайті прем`єр-міністра України, повідомляє АПК-Информ .

Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі і витрачаються з урахуванням порядку використання в 2009 р. коштів стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів і підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі.

Згідно із текстом документа, бюджетні кошти спрямовуються на проведення регіональних заходів до 20-річчя фермерського руху, видання книги "Тернистий шлях українського фермера" (новітня історія фермерського руху України), виготовлення ювілейної медалі і символіки "20 років фермерського руху" тощо.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство аграрної політики, а їх одержувачем - Асоціація фермерів і приватних землевласників.

Соціальна політика: Українців стало менше 46 мільйонів Чисельність населення України опустилася нижче позначки 46 мільйонів осіб і на 1 листопада 2009 року склала 45 млн. 999 тис. 934 чол., повідомляє Державний комітет статистики України (на 1 жовтня ц.р. чисельність становила 46 млн. 11 тис. 345 осіб - УНІАН).

Таким чином, за жовтень кількість українців скоротилася на 11 тис. 411 осіб. (УНІАН: при цьому, поточного року кількість населення країни скорочувалася в середньому на 5-8 тис. осіб щомісяця).

За даними Держкомстату, на 1 листопада чисельність міського населення України склала 31 млн. 536 тис. 444 осіб (на 1 жовтня – 31 млн. 528 тис. 567), кількість сільського населення – 14 млн. 463 тис. 490 осіб (14 млн. 482 тис. 778 осіб).

Довідка УНІАН. На 1 січня 2009 р. населення України становило 46 млн. 143,7 тис. осіб (міське - 31 млн. 587,2 тис. осіб, сільське - 14 млн. 556,5 тис. осіб.).

На 1 листопада 2008 року населення становило 46 млн. 179 тис. 226 осіб (міське - 31 млн. 592 тис. 830 осіб, сільське - 14 млн. 586 тис. 396 осіб). Таким чином, за рік (листопад до листопада) населення країни скоротилося на 180 тисяч осіб.

На 1 грудня побудовано 48% житлових будинків для пільговиків

Станом на 1 грудня п.р. завершено будівництво 103 недобудованих об`єктів на 2571 квартиру (48% загальної кількості), квартири в яких викупить Державна іпотечна установа (ДІУ) для передачі їх пільговикам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва.

Згідно з повідомленням, із загальної кількості добудованих об`єктів 182 квартири у 4 об`єктах взято на баланс ДІУ, розподілено і передано центральним і місцевим органам виконавчої влади, 497 квартир у 24 об`єктах взято на баланс ДІУ, квартири в яких розподілено і підлягають передачі центральним і місцевим органам виконавчої влади, 805 квартир в 34 об`єктах взято на баланс ДІУ і підлягають розподілу і передачі центральним і місцевим органам виконавчої влади, 217 квартир в 12 об`єктах перебувають у процесі передачі на баланс ДІУ.

При цьому 870 квартир у 29 об`єктах буде передано ДІУ після усунення виявлених будівельних недоліків.

Станом на 1 грудня п.р., відповідно до узгоджених графіків виконання будівельно-монтажних робіт і укладених забудовників і ДІУ договорів, планувалося добудувати 1192 квартири на 51 об`єкті.

За даними Мінрегіонбуду, до 25 грудня 2009 року на баланс ДІУ планується передати 2768 квартир у 69 об`єктах.

ДІУ на сьогодні уклало 172 угоди на придбання 5339 квартир площею 360,3 тис. кв. м і загальною вартістю 1,436 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив список з 185 житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності вище 70%, квартири в яких мають бути викуплені ДІУ і передані пільговикам. В цілому Державною іпотечною установою передбачено придбати 5 700 квартир загальною площею 383,7 тис. кв. метрів і загальною вартістю 1,531 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100-відсоткова державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.