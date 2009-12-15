Кравчук: Новим президентом України має стати жінка

Перший президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що новим президентом України має стати жінка, оскільки чоловіки-президенти не справилися із завданням “забезпечити розквіт держави”.

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Тернополі.

«Я був президентом лише 2,5 року, тому не міг зробити глибоких перетворень, Україна тоді тільки зароджувалася. Ми закладали підвалини, хоча і це була колосальна робота. КУЧМА – директор ракетного заводу, генерал без форми, він і управляв по-генеральськи. У нього був досвід адміністративного управління, він так і керував», – сказав Л.КРАВЧУК.

Натомість у чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА, вважає він, взагалі не було жодного досвіду широкого управління державою. «Те, що він нетривалий час побув прем’єром – цього замало. ЮЩЕНКО гарно говорить, але він більше говорить, ніж робить, розраховуючи, що за нього його ідеї хтось втілюватиме, але це не та держава», – переконаний Л.КРАВЧУК.

Натомість у Юлії ТИМОШЕНКО, каже Л.КРАВЧУК, є «здорові амбіції зробити щось важливе, а тому вона може вивести Україну на якісно новий рівень».

«У нас з Юлією ТИМОШЕНКО були різні стосунки, свого часу ми публічно критикували одне одного, бо мали різні погляди. Але час змінює людей, він вносить корективи, тому я і запропонував свою допомогу Юлії ТИМОШЕНКО на цих виборах», – повідомив Л.КРАВЧУК. Водночас запевнив, що якихось особистих інтересів при цьому не відстоює. «Одразу почали говорити, що я це роблю за якусь посаду, за якісь гроші. Але не йде мова про якісь хабарі, це ж вищий політичний олімп», – запевнив Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Л.КРАВЧУК є довіреною особою Ю.ТИМОШЕНКО в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.