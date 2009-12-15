У виборчому бюлетені у Тимошенко буде 13-й номер

У виборчому бюлетені в день голосування на виборах президента України 17 січня 2010 року кандидати у президенти України будуть розташовані за алфавітом та під номерами.

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК на сьогоднішньому засіданні затвердила форму та текст виборчого бюлетеня.

Згідно з затвердженим ЦВК текстом у бюлетені під номером 1 буде кандидат у президенти України Інна БОГОСЛОВСЬКА, далі у бюлетені кандидати у президенти будуть розташовані у такому порядку: №2 – Михайло БРОДСЬКИЙ, №3 – Анатолій ГРИЦЕНКО, №4 – Юрій КОСТЕНКО, №5 – Володимир ЛИТВИН, №6 – Олександр МОРОЗ, №7 – Олександр ПАБАТ, №8 – Василь ПРОТИВСІХ, №9 – Василь РАТУШНЯК, №10 – Олег РЯБОКОНЬ, №11 – Петро СИМОНЕНКО, №12 – Людмила СУПРУН, №13 - Юлія ТИМОШЕНКО, №14 – Сергій ТІГІПКО, №15 – Олег ТЯГНИБОК, №16 – Віктор ЮЩЕНКО, №17 – Віктор ЯНУКОВИЧ, №18 – Арсеній ЯЦЕНЮК.