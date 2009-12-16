Україну сьогодні відвідає міністр закордонних справ Польщі

Cьогодні, 16 грудня, Україну відвідає з робочим візитом міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, в рамках візиту глави польського МЗС у Міністерстві закордонних справ України відбудеться друге засідання Ради МЗС України та МЗС Польщі під головуванням міністрів Петра ПОРОШЕНКА і Р.СІКОРСЬКОГО.

У ході другого засідання Ради МЗС України та МЗС Республіки Польща обговорюватимуться питання європейської та євроатлантичної інтеграції, безпекові та енергетичні питання, геополітична ситуація у світі та регіоні, а також співробітництво України та Польщі в міжнародних організаціях та багатосторонніх форматах.

За результатами засідання Ради керівниками зовнішньополітичних відомств України та Польщі буде підписано спільне Комюніке.

Крім того, як повідомив УНІАН прес-секретар польського МЗС Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ, Р.СІКОРСЬКИЙ під час сьогоднішнього візиту до України проведе двосторонні зустрічі із главою українського уряду Юлією ТИМОШЕНКО та лідером найбільшої опозиційної Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За словами П.ПАШКОВСЬКОГО, польський міністр планує з Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ, котрі є кандидатами на пост Президента України на виборах 2010 року, обговорити політичну ситуацію в Україні.

Прес-секретар також додав, що в ході візиту планується нагородження Р.СІКОРСЬКОГО та його заступника Анджея КРЕМЕРА державними відзнаками України.

Крім цього, Р.СІКОРСЬКИЙ відвідає центр „Наші діти”, діяльність якого з 2006 року співфінансується Міністерством закордонних справ РП в рамках програми „Польська допомога”.