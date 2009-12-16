Анонс на 16 грудня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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З нагоди 18-ї річниці створення “Укрзалізниці” відбудеться виїздне засідання уряду і Всеукраїнського форуму залізничників. У заходах візьмуть участь прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, перший заступник міністра транспорту і зв`язку Василь Шевченко, ген.директор “Укрзалізниці” Михайло Костюк, народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, працівники залізничного транспорту та ін. Після закінчення засідання уряду запланована прес-конференція прем`єр-міністра.

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Прес-конференція президента Асоціації фермерів і приватних землевласників України Івана Томича. Питання: 20 років фермерському руху України: стан і перспективи його розвитку. Впровадження ринку землі в сучасних умовах - за відсутності законодавчої бази, інструментарію реалізації діяльності ринку, відсутності доступу селян до кредитних ресурсів, недосконалості судової системи - безвідповідальність з боку посадовців.

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Відбудеться науково-практична конференція на тему: «Збільшення обсягів буріння нафтогазових свердловин - шлях до енергетичної незалежності України».

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Прес-конференція на тему: «Кредит МВФ: чи порятує бюджет руйнівний інструмент зовнішньої фінансової залежності?». Запрошені: Ксенія Ляпіна, народний депутат України, фракція НУ-НС; Сергій Соболєв, народний депутат України, фракція БЮТ; Ірина Горіна, народний депутат України, фракція ПР; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ.

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14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто прагне зробити Ігоря Циганко “цапом” у справі “Еліта Центру?”.

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Відбудуться слухання парламентського Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин на тему: «Про стан справ і перспективи розвитку цукрової галузі».

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Прес-конференція голови Державного комітету ветеринарної медицини України П.Вербицького на тему: “Підсумки роботи служби ветеринарної медицини України у 2009 р. і завдання по гарантуванню продовольчої безпеки держави”.

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15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Економіка ноосфери”: чи може об`єднання природи і науки не допустити планетарної катастрофи? Глобальні проблеми сьогодення: правда і вигадки, їх реальний діагноз. Чи врятує людство від екологічної і соціально-економічної катастрофи ноосферна економіка, як генеруюча сила світової господарської системи? Як глобальні погрози відображаються на створенні національної безпеки і стабільному розвитку України? Буде презентований інформаційний майданчик для всіх небайдужих до долі людства і планети в цілому - сайт "Економіка ноосфери". Учасник: автор проекту, відомий економіст, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Валерій Мунтіян.

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Прес-конференція на тему: "Конфлікт інтересів на ринку комерційних прав Чемпіонату України з футболу сезону 2009/2010гг." . У роботі візьме участь президент Асоціації пляжного футболу України, керуючий партнер компанії "Медіа Спорт Промоушен" Сергій Харченко.