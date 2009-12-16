ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 грудня

Українські ЗМІ

«Дело» публікує матеріал «Два дні, які потрясли банк «Надра», в якому пише, - всі кредитори банку «Надра» погодилися на розстрочку його боргів. Проте ці домовленості опинилися під загрозою зриву із-за заяви Юлії Тимошенко про намір перевести внески «Надра» в Родовід Банк...

http://delo.ua/dengi/banki/dva-dnja-kotorye-potrjasli-nadra-135311/

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Також «Дело» в матеріалі «Проблемні банки продадуть по частках» пише - НБУ рекомендував тимчасовим адміністраторам проблемних банків, які так і не знайшли платоспроможних інвесторів, продавати активи фінустанов по частинах...

http://delo.ua/dengi/banki/problemnye-banki-prodadut-po-chastjam-135313/

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«Дело» в публікації «Експорт електроенергії погруз в судах» пише - вчора Національна енергетична компанія «Укренерго» приступила до проведення аукціону з продажу прав на експорт електроенергії протягом всього 2010 року. Але перший аукціон по експорту електроенергії затягується із-за судових розглядів...

http://delo.ua/biznes/rynki/eksport-elektroenergii-zavjaz-v-sudah-135322/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Президентська гонка пішла углиб» пише – народні депутати вчора прийняли один з самих обговорюваних законопроектів – 365 голосами вони підтримали виділення з держбюджету понад 260 млн. грн. для погашення заборгованості шахт перед енергетиками. Грошей навряд чи вистачить, щоб поліпшити ситуацію в енергетиці, але вони дозволять кандидатам в президенти використовувати цю тему як передвиборну агітацію, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1293608

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«Комерсант-Україна» в публікації «Безробіття набирається сил» пише – рівень офіційного безробіття в листопаді підвищився вперше після восьми місяців зниження. Вчора Держслужба зайнятості повідомила про зростання кількості незайнятих громадян, що знаходяться на державному обліку, на 10,4 тис. чоловік, до 536,7 тис. У відомстві пояснюють це завершенням сезонних аграрних, будівельних робіт і курортного сезону, тому збільшення безробіття продовжиться до весни. За прогнозами експертів, за зиму роботи можуть позбутися до 200 тис. чоловік...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1293566

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«Комерсант-Україна» в публікації «Викупательная способность» пише - депутати фракції БЮТ запропонували дозволити громадянам, які не можуть повернути банківські кредити, викупляти свої борги у колекторів за ціною їх переуступки. На думку авторів законопроекту, це дасть можливість проблемним боржникам погашати борги всього за 1% від суми кредиту. Тим часом колектори говорять, що не збираються віддавати боржникам кредити з великим дисконтом, оскільки новий закон не зобов`язуватиме їх до цього...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1293586

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Видання «Экономические известия» в публікації «Україна дотяглася до супутника» пише - канадська компанія MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) підписала контракт на будівництво першого українського супутника зв`язку і його наземної допоміжної інфраструктури для Національного космічного агентства України. Сума контракту склала $254 млн. Експерти прогнозують підвищений попит на потужності вітчизняного космічного апарату через перехід багатьох зарубіжних і вітчизняних телеканалів у формат HD до 2011-2012 рр.

http://eizvestia.com/markets/full/4187530

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«Экономические известия» в публікації «Горілка втратила фортецю» пишуть - літнє підвищення ставки акцизного збору і наслідки фінансової кризи боляче ударили по виробниках горілки. За перше півріччя, за даними «Укрводки», близько 30 підприємств з понад 60 зупинили виробництво. Тепер дійшла черга і до лідерів. Деякі з них подумують вивести виробництво з країни. Наприклад, «Олімп» зупинив лікеро-горілчаний завод, «Союз-віктан» — здав в оренду...

http://eizvestia.com/markets/full/4187534

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Олігарх купить «аську» за $250 млн.?» пише – джерело з компанії олігарха Алішера Усманова – співвласника сайтів «Одноклассники», «Живой Журнал» і «Вконтакте» – повідомило, що той купує у американців інтернет-пейджер ICQ – «аську». Враховуючи розмір операції, пішли найрізноманітніші чутки. Наприклад, про те, що Усманов наближений до Путіна, і тому, мовляв, ФСБ тепер буде і за «аськой» стежити...

http://mycityua.com/articles/world/2009/12/16/073547.html

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Побачити сім`ю – і заснути» подає результати власного дослідження, як збирається зустрічати Новий рік верхівка міської влади...

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/16/081204.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Ділянки в Києві продаються за 200 гривень» пише про те, як в столиці «розбазарюють» земельні ділянки...

http://www.segodnya.ua/news/14101398.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Стельмах піде. Сам і не зараз...» пише - 15 грудня закінчується термін повноважень Стельмаха на посту голови НБУ. Але, швидше за все, до виборів і якийсь час після них він займатиме це крісло. А як же "рятівні" 6 грн. за долар?...

http://economics.unian.net/rus/detail/29673

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «ДАІ позбавлять від «нерентабельних» обов`язків?..» пише - парламентарії вирішили спростити життя ДАІ, ускладнивши її страховим компаніям, передавши їм повноваження по оформленню ДТП, в яких ніхто не постраждав...

http://economics.unian.net/rus/detail/29413

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Про новорічні «солодкі» подарунки з присмаком скандалу...» пише - кондитери не перший рік намагаються викрити Фонд соцстрахування по тимчасовій втраті працездатності в непрозорості проведення конкурсу на виробника новорічних подарунків. Але, «собака гавкає, а караван йде»...

http://economics.unian.net/rus/detail/29619

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Закрити не можна клубочитися» пише – в Росії тотальні перевірки дотримання правил пожежної безпеки клубами та ресторанами можуть привести до того, що велика їх частина буде закрита. МНС вже опублікувало чорні списки клубів-порушників. У Москві таких набралося 88, в Далекосхідному і Уральському федеральних округах - 92 і 68...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/16/221550

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Видання «Известия» в публікації «Іранська атомна бомба майже готова» пише – сумнівів у військовому характері іранської ядерної програми не залишилося. Про це пише британська "Таймс", посилаючись на якийсь "документ розвідки". З нього виходить, що Тегеран готує випробування...

http://www.izvestia.ru/world/article3136535/

(УНІАН)