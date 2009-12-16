ЄС може збільшити допомогу Україні

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявляє, що Європейський Союз може більше допомагати Україні, але для цього Україна повинна більше працювати над реформами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, про це він сказав 15 грудня ввечері на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

“Наші українські друзі мають зробити більше, якщо вони хочуть, щоб ми більше допомагали їм”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що останній саміт Україна-ЄС (4 грудня у Києві – УНІАН) був дуже успішним.

Разом з тим, за словами Ж.БАРРОЗУ, у нинішній ситуації говорити про можливість розширення Євросоюзу за рахунок України не є можливим.