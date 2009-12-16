Україна при наполегливій роботі отримає безвізовий режим з ЄС до Євро-2012

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО впевнений, що Україна при наполегливій роботі гарантовано отримає безвізовий режим з Європейським Союзом до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Міністр нагадав, що на саміті Україна-ЄС 4 грудня було затверджено два важливі документи щодо безвізового режиму між Україною та ЄС.

За словами П.ПОРОШЕНКА, де-факто це означає, що між Україною і ЄС створено «дорожню карту», яка передбачає, що Україна має виконати свою частину роботи. За словами П.ПОРОШЕНКА, ЄС прийняв політичне рішення щодо відкриття безвізового діалогу.

«Це означає, що при наполегливій роботі це гарантовано до 2012 року» - сказав П.ПОРОШЕНКО.