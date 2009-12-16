Кандидати у Президенти надають лоти для благодійного «Аукціону надій»

На студентський благодійний захід «Четвертий Аукціон надій» свої лоти вже надали чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО, кандидати у пост глави держави Олег ТЯГНИБОК, Арсеній ЯЦЕНЮК та Сергій ТІГІПКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Університету банківської справи Нацонального банку України, зазначивши, що метою цьогорічного «Аукціону надій» є привернути увагу до забруднення навколишнього середовища, зокрема річок і, як перший крок, зібрати кошти на очищення ріки Вільшанка.

Найближчим часом очікуються лоти від Віктора ЯНУКОВИЧА, Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Юлії ТИМОШЕНКО та інших кандидатів, зазначилив у прес-службі.

Загалом студенти звернулись до усіх кандидатів та очікують, що останні, надавши лот, підтвердять цим своє розуміння проблеми.

«Порятунок Землі, на якій ми живемо, має об’єднати Схід і Захід, Південь і Північ України, - зазначила голова студентської ради Черкаського інституту банківської справи НБУ Надія ВУЙЧЕНКО. – Екологи знають, що без вирішення проблем збереження і відтворення середовища, в якому ми живемо, нині вже неможливо говорити ні про який інший розвиток – ні економічний, ні соціальний».

Благодійний аукціон відбудеться 22 грудня у Черкаському інституту банківської справи НБУ. Стартова ціна лотів – 5 тис. грн. Окрім цього, серед присутніх будуть розігруватись додаткові лоти, надані партнерами навчального закладу – майстрами, митцями, знаними особистостями.

***Вільшанка - притока Дніпра – одна з найвідоміших річок України, і зокрема Черкас. Вона протікає через Мліїв, де жили і працювали знамениті українські меценати Симиренки. Сьогодні ж річка заростає водоростями, поступово перетворюється на болото. Очищення Вільшанки – це очищення Дніпра, покращення якості води, яку вживають черкащани, це повернення обличчям до проблем збереження водних артерій України.