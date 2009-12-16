Курс НБУ на 17.12.09

Офіційний курс НБУ на 17.12.09100 USD – 797.0200 (16 грудня – 797.3200)100 EUR – 1160.4611 (16 грудня – 1159.3830)10 RUR – 2.6393 (16 грудня – 2.6517) Облікові курси банківських металів на 17.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90382.07 (16 грудня-88901.18) 961 XAG 10 Срібло-1402.76 (16 грудня-1369.80)962XPT10Платина-115408.50(16грудня -114574.88)964 XPD 10 Паладій-29170.93 (16 грудня-29022.45)

Офіційний курс НБУ на 17.12.09 100 USD – 797.0200 (16 грудня – 797.3200) 100 EUR – 1160.4611 (16 грудня – 1159.3830) 10 RUR – 2.6393 (16 грудня – 2.6517) Облікові курси банківських металів на 17.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90382.07 (16 грудня-88901.18) 961 XAG 10 Срібло-1402.76 (16 грудня-1369.80) 962XPT10Платина-115408.50(16грудня -114574.88) 964 XPD 10 Паладій-29170.93 (16 грудня-29022.45)

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