ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 грудня

Українські ЗМІ

«Діло» публікує матеріал «Ринок "автоцивілки" покине третина компаній», в якому пише -Держфінпослуг заборонить страховим компаніям піднімати вартість полісів ОСАГО, при цьому ліміти відповідальності зростуть в два рази. Це призведе до того, що ринок покине третина страхових компаній.

http://delo.ua/dengi/strahovanie/rynok-avtograzhdanki-pokinet-tret-kompanij-135382/

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Також «Діло» в матеріалі ««Укренерго» продала 275 МВт експортної потужності трьом компаніям» пише - на українському ринку експорту електроенергії наступив кінець монополії. Вчора три компанії на відкритому аукціоні отримали доступ до міжнародних електромереж.

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukrenergo-prodala-275-mvt-eksportnoj-mocshnosti-trem-kompanijam-135384/

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«Діло» в публікації «Як запрацювати на виборах президента» пише - букмекери пропонують безпрограшні варіанти збагачення на прийдешніх президентських виборах. Можна без особливого ризику заробити 1 тис. євро в місяць.

http://delo.ua/vlast/vybory/kak-zarabotat-na-vyborah-135386/

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Видання «Комерсант-Україна » в публікації «Укрзалізниця» піде новим шляхом» пише – Кабмін почав процес реорганізації "Укрзалізниці". Вчора уряд прийняв програму реформування галузі, що передбачає створення на базі держадміністрації концерну. Це розширить повноваження "Укрзалізниці" в питаннях управління підприємствами галузі, та зробить можливим акціонування монополії після 2015 року, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294044

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«Комерсант-Україна » в публікації «На свою голову» пише – асоціація ПФТС оприлюднила дві схеми продажу 50%-1 акції однойменної біржі 265 членам асоціації в рамках операції з продажу Московській міжбанківській валютній біржі контрольного пакету акцій найбільшої української біржі ПФТС за $10 млн. Обидва варіанти передбачають продаж акцій за номінальною вартістю, виключають їх дарування або дроблення і впроваджують опційну систему продажу паперів за підсумками 2010 року. Учасники ПФТС особливо незадоволені тим, що менеджмент біржі отримує унікальну можливість викупити 6,25% акцій ПФТС.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294050

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«Комерсант-Україна» в публікації «Нацбанк закрив карти» пише - банки втратили можливість видавати клієнтам валютні кредити за платіжними картками, зокрема по всіх діючих зараз кредитних лініях і овердрафтах, повідомив вчора Нацбанк. Банкіри не знають, чи закривати їм терміново 100 тис. платіжних карт своїх клієнтів. Але навіть в цьому випадку вони не зможуть уникнути надання валютних кредитів, оскільки Нацбанк не може заборонити технічні перебої при безготівкових розрахунках, які можуть призвести до утворення кредитної заборгованості.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294057

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Видання «Экономические известия» в публікації «Країна пригадала про трактори» пише - Харківський тракторний завод (ХТЗ) поставить НАК «Нафтогаз України» 19 бульдозерів. Цей контракт стане одним з найбільших для ХТЗ в поточному році. Але, за словами представників заводу, навіть під час кризи переваги аграріїв на стороні імпортної продукції.

http://eizvestia.com/markets/full/4187618

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«Экономические известия» в публікації «Ольга Гастуляк: «Великі кредити ваблять великі ризики» пишуть - закінчився термін тимчасової адміністрації в кредитному союзі «Український фінансовий союз». Про те, що викликало проблеми союзу і які шанси на повернення засобів, розповідає тимчасовий адміністратор Ольга Гастуляк.

http://eizvestia.com/fin/full/4187615

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«Газета по-київськи» в матеріалі «Заробляю на «липі» пише – тенденція року, що йде, – активне зростання кількості неправдивих вакансій.

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/12/17/065525.html

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«Газета по-київськи» в матеріалі «Депутатські діти: звичайні вузи, платні факультети» пише – видання вирішило з`ясувати, які професії нині в моді, за допомогою міських депутатів. Точніше, за допомогою їхніх дітей-студентів. Адже зрозуміло, що батьки зі статусом не дозволять своїм спадкоємцям вчитися на будь-кого. Які ж спеціальності опановують діти київських політиків?

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/17/072821.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «ПАРЄ не визнала Голодомор геноцидом» пише - в оточенні президента Віктора Ющенка незадоволені таким вердиктом. Там вважають, що це результат лютого лобізму росіян.

http://www.segodnya.ua/news/14102036.html

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Скандальний аукціон, або Що відбувається з експортом електроенергії...» пише - аукціон, що так і не відбувся вчора, з доступу до перетину для експорту електроенергії засвідчив, що Україна може здати перспективні європейські ринки. Кому? Та все тій же Росії.

https://economics.unian.net/rus/detail/29810

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «У чиїй тумбочці гроші на будівництво Запорізького мостового переходу?..» пише - закінчується ще один термін перерахування коштів «Мостобуду» на будівництво Запорізького мостового переходу. Мостобудівників запевняють, що все буде нормально. Але таке їм говорять ще з серпня.

https://economics.unian.net/rus/detail/29838

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Знову про вино замовимо слівце: як нас захистять від фальсифікату» пише - в Україні скоро може з`явитися ще один контролюючий орган - винна інспекція. Ініціатори доводять необхідність її створення, винарі не перестають дивуватися.

https://economics.unian.net/rus/detail/29819

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Російські ЗМІ

Видання «Комерсант-Росія » в матеріалі «Автовазовці працюватимуть на електриці» пише – нафтовики відгукнулися на прохання Міненерго про допомогу в працевлаштуванні співробітників АвтоВАЗа. "Роснефть" навіть обіцяє на початку 2010 року відкрити в Тольятті пункт "з набору робочої сили". Правда, компанії потрібні тільки фахівці будівельних спеціальностей і ті, хто може працювати в електроенергетиці. Від інших нафтовиків поки конкретних пропозицій не надходило, але вони підтвердили готовність розглянути питання. Не відповіла Міненерго тільки ТНК-ВР.

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1293843&NodesID=4

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Видання «Известия» в публікації «Ціни на газ прив`яжуть до нафти?» пише – російський міністр енергетики Сергій Шматко представив громадськості Леоніда Бохановського - новоспеченого генерального секретаря Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ), який вже встиг охрестити "газовий ОПЕК". Сам генсек заявив, що займеться питаннями утворення цін на газ і інвестпроектами. Першим його кроком на посту генсека Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ) стало замовлення дослідження про можливість переведення світових цін на газ у відповідність з цінами на нафту.

http://www.izvestia.ru/economic/article3136586/

(УНІАН)