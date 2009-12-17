ОПІК відновлює програми в Україні

Державна корпорація США з гарантування приватних інвестицій за рубежем (ОПІК, OPIC) відновила свої програми в Україні в результаті підписання 16 грудня угоди з врегулювання спору навколо інвестиційного позову, страховка за яким була сплачена Корпорацією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства США.

Згідно з повідомленням, дана угода відкриває шлях для приватних американських інвестицій в українську економіку на мільйони доларів. Завдяки підписанню угоди Корпорація знову зможе страхувати фінансові і політичні ризики американських компаній, що інвестують в Україну.

Як зазначили у прес-службі, у минулі роки ОПІК надала понад 254 мільйони доларів на фінансування і страхування 21 проекту в Україні у секторах, які охоплюють спектр від виробництва і будівництва до енергетики і фінансових послуг.

«OPIC рада знову зробити доступною свою підтримку американським інвестиціям в Україну. Ми очікуємо, що це дасть дуже позитивний сигнал потенційним інвесторам в цю країну, – наводяться в повідомленні слова виконуючого обов`язки президента Корпорації д-ра Лоуренса СПІНЕЛЛІ. – Ця історична подія є ознакою постійних зусиль України поліпшити інвестиційний клімат, і ми віддаємо належне українському уряду за його непросту роботу заради досягнення цього результату».

Підписання угоди завершило серію кроків з повного відновлення програм Корпорації в Україні, включаючи укладений у листопаді 2008 року меморандум про взаєморозуміння між двома урядами і ухвалення в липні 2009 року Кабінетом міністрів України резолюції, яка сприяла залагоджуванню господарського спору, який становив перешкоду, наголошується в повідомленні. Спірна справа торкалася ситуації 1999 року, коли OPIC сплатила страхову суму американському спонсору проекту в Україні.

Як підкреслили у прес-службі, віце-президент США Джозеф БАЙДЕН також відзначав важливість досягнення угоди під час свого візиту в Україну 21 липня цього року. «Мені було приємно дізнатися, що уряд ухвалив остаточні рішення, необхідні для повернення Корпорації з гарантування приватних інвестицій за рубежем в Україну. Це полегшить американським компаніям реінвестування в Україну, особливо вкладення первинних інвестицій, що буде корисне обом нашим економікам у період нинішнього спаду», – сказав Дж. БАЙДЕН.

Як повідомляв УНІАН, відносини ОПІК з Україною були заморожені через претензії ОПІК у зв`язку з діяльністю в 1993-98 рр. в Україні американської компанії “Елаєнт Тексистемз”.

Ця компанія за посередництва створеного ЗАТ “Елаєнт-Київ” брала участь у реалізації Державної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання (інвестовані під цей проект американською компанією кошти мали страхове покриття в ОПІК).

“Елаєнт Тексистемз” тривалий час апелювала до керівництва України з вимогами відшкодувати їй збитки.

Довідка УНІАН. ОПІК (англ. OPIC - від Overseas Private Investment Corporation) як державна установа США була створена в 1971 році. Корпорація допомагає американському бізнесу робити інвестиції за рубежем, сприяє економічному розвитку нових і молодих ринків, доповнює приватний сектор у справі управління ризиками, властивими прямим інвестиціям за рубежем, і підтримує пріоритети зовнішньої політики США. Оскільки Корпорація бере ринкову плату за свої продукти і послуги, вона є самоокупною, і не витрачає грошей платників податків.

Страхування Корпорацією політичних ризиків і її фінансові послуги допомагають американським компаніям різної величини інвестувати в більш ніж 150 молодих ринків і країн, що розвиваються, в усьому світі. За свою 38-річну історію Корпорація підтримала інвестиційні проекти на загальну суму 188 мільярдів доларів, що допомогло країнам, що розвиваються, створити у себе понад 830 тисяч робочих місць. Проекти OPIC також забезпечили американський експорт на 72 мільярди доларів і підтримали понад 273 тисячі робочих місць у США.