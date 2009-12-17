КМДА звернулась до Литвина

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловлює занепокоєння змістом проекту Закону України «Про вакцинопрофілактику інфекційних хвороб», який вже зареєстрований у Верховній Раді, у зв’язку з чим просить голову ВР Володимира ЛИТВИНА не допустити прийняття цього документа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, у листі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до В.ЛИТВИНА містяться зауваження в пропозиції щодо необхідності ретельного фахового вивчення та перевірки окремих положень вказаного законопроекту на відповідність їх Конституції України.

Як повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА, проект Закону «Про вакцинопрофілактику інфекційних хвороб» викликав бурхливу негативну реакцію з боку громадських організацій осіб з обмеженими можливостями та жінок. Зокрема, застереження щодо цього законопроекту, за її словами, висловили професор, головний науковий співробітник лабораторії імунології Інституту проблем патології Національного медичного університету ім. О. Богомольця, доктор медичних наук, імунолог Катерина ГАРКАВА; голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО; голова Координаційної ради міських громадських організацій інвалідів Василь НАЗАРЕНКО та інші.

За інформацією І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, у законопроекті містяться норми, що зобов’язують кожну людину до примусового щеплення, відмова від якого може призвести до обмеження прав та свобод громадянина, які гарантуються Конституцією України.

«В разі відмови від щеплення на підставі норм згаданого законопроекту людині можуть відмовити у прийомі на роботу, до навчально-виховних закладів тощо. Це є прямим порушенням норм Конституції”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Крім того, вона звернула увагу, що майже половина положень законопроекту присвячена ліквідації наслідків поствакцинальних ускладнень, а саме: соціальні виплати по інвалідності, виплати у разі непрацездатності, допомога на поховання.

“Хочу нагадати, що створення непрацездатного суспільства не виправдовує жодна вакцинопрофілактика», – наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Перший заступник голови КМДА зауважила, що нехтування правами і свободами громадян на законодавчому рівні може викликати значний резонанс та призвести до хаосу у суспільстві.