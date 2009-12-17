ФДМУ домагається скасування приватизації "Луганських авіаліній"

Фонд держмайна просить ВГСУ скасувати рішення госпсуду, який відмовив у поверненні "Луганських авіаліній" у держвласність

Київ. 17 грудня. УНІАН. Фонд державного майна України направив до Вищого господарського суду України касаційну скаргу на постанову Луганського апеляційного госпсуду від 11 листопада 2009 року, якою було відмовлено в задоволенні позову ФДМУ до ТОВ "Східно-українська металургійна компанія" (СУМК) про розірвання договору купівлі-продажу 86,98% пакета акцій ВАТ "Авіакомпанія "Луганські авіалінії", поверненні його у держвласність, а також стягненні штрафу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

Як зазначили у прес-службі, своєю постановою Луганський апеляційний госпсуд задовольнив стрічний позов СУМК про визнання цього договору купівлі-продажу недійсним.

Довідка УНІАН. ТОВ «Східно-українська металургійна компанія» придбала 86,98% пакет акцій ВАТ «Авіакомпанія «Луганські авіалінії» у вересні 2007 року за 4 млн. 52 тис. грн.

За інформацією ФДМУ, проведеною Фондом у травні 2008 року перевіркою було встановлено невиконання низки пунктів договору купівлі-продажу.