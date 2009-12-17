День Святого Миколая з «FoxMart»

Цього року День Святого Миколая може стати для київських споживачів чимось більшим, ніж просто дрібні подарунки під подушкою. Унікальні пропозиції підготувала до свят мережа побутової техніки та електроніки «FoxMart» спільно з партнером - компанією LG.

З 18 по 20 грудня в столичних гіпермаркетах мережі «FoxMart» (просп. Московський, 34а; вул. Глибочицька, 53; Столичне Шосе, 101, ТЦ «Домосфера») покупці зможуть придбати цінні та корисні подарунки від всесвітньо відомого виробника - компанії LG Electronics. Спеціальні ціни діють на продукцію різних категорій: велика та дрібнопобутова техніка, телевізори, мобільні телефони і т.д. Мікрохвильова піч стане доступною за ціною 399 грн., пилосос - 288 грн. А вартість мобільних телефонів LG в магазині на пр. Московському, 34а, впаде удвічі. Наприклад, сучасний смартфон LG KS20, який раніше не радував своєю ціною у 3 118 грн., протягом 3 днів буде коштувати всього 1 559 грн.

Спеціальні пропозиції й на техніку інших виробників будуть діяти в гіпермаркеті «FoxMart» на Петрівці за адресою: просп. Московський, 34а. «Ціни навпіл» обіцяє гігант можливостей з 9:00 до 12:00, а також з 19:00 до 22:00. Хоча кількість акційних позицій і обмежена, асортимент товару за спеціальними цінами усе-таки вражає: пральні машини, принтери, фотоапарати, телевізори та інша продукція.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» розпочала діяльність у 2005 році і сьогодні нараховує 34 об`єкти в Україні і 2 у Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 м2 до 7000.

Гіпермаркети мережі «FoxMart», окрім широкого асортименту, пропонує унікальні послуги з тестування техніки. Так, у магазині працює гейм-зона (ігрова зона). На спеціально обладнаній території, обладнаній мегасучасними плазмовими екранами з роздільною здатністю Full HD та ігровими приставками останнього покоління Playstation 3, покупці можуть особисто переконатися в якості звуку і зображення, а також протестувати всі останні новинки відеоігор. А щоб перевірити акустику і можливості домашніх кінотеатрів, у відділі аудіо-і відеотехніки встановлений Hi-Fi-острівець.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє «Програма захисту мізерних цін», яка гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.