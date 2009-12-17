День Святого Миколая з «FoxMart»
З 18 по 20 грудня ціни знижені
Цього року День Святого Миколая може стати для київських споживачів чимось більшим, ніж просто дрібні подарунки під подушкою. Унікальні пропозиції підготувала до свят мережа побутової техніки та електроніки «FoxMart» спільно з партнером - компанією LG.
З 18 по 20 грудня в столичних гіпермаркетах мережі «FoxMart» (просп. Московський, 34а; вул. Глибочицька, 53; Столичне Шосе, 101, ТЦ «Домосфера») покупці зможуть придбати цінні та корисні подарунки від всесвітньо відомого виробника - компанії LG Electronics. Спеціальні ціни діють на продукцію різних категорій: велика та дрібнопобутова техніка, телевізори, мобільні телефони і т.д. Мікрохвильова піч стане доступною за ціною 399 грн., пилосос - 288 грн. А вартість мобільних телефонів LG в магазині на пр. Московському, 34а, впаде удвічі. Наприклад, сучасний смартфон LG KS20, який раніше не радував своєю ціною у 3 118 грн., протягом 3 днів буде коштувати всього 1 559 грн.
Спеціальні пропозиції й на техніку інших виробників будуть діяти в гіпермаркеті «FoxMart» на Петрівці за адресою: просп. Московський, 34а. «Ціни навпіл» обіцяє гігант можливостей з 9:00 до 12:00, а також з 19:00 до 22:00. Хоча кількість акційних позицій і обмежена, асортимент товару за спеціальними цінами усе-таки вражає: пральні машини, принтери, фотоапарати, телевізори та інша продукція.
Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» розпочала діяльність у 2005 році і сьогодні нараховує 34 об`єкти в Україні і 2 у Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 м2 до 7000.
Гіпермаркети мережі «FoxMart», окрім широкого асортименту, пропонує унікальні послуги з тестування техніки. Так, у магазині працює гейм-зона (ігрова зона). На спеціально обладнаній території, обладнаній мегасучасними плазмовими екранами з роздільною здатністю Full HD та ігровими приставками останнього покоління Playstation 3, покупці можуть особисто переконатися в якості звуку і зображення, а також протестувати всі останні новинки відеоігор. А щоб перевірити акустику і можливості домашніх кінотеатрів, у відділі аудіо-і відеотехніки встановлений Hi-Fi-острівець.
На постійній основі в кожному магазині мережі діє «Програма захисту мізерних цін», яка гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.