У Львові лідера Партії регіонів зустріли гаслами

До Львова прибув лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ. Після прильоту на львівське летовище він одразу вирушив до пам’ятника Тарасові Шевченку, де поклав квіти до підніжжя Кобзаря.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі В.ЯНУКОВИЧА зустріли близько тисячі його прихильників, які тримали прапори із символікою Партії регіонів та плакатами з написами: «Янукович – це порядок».

Після церемонії покладання квітів лідер регіоналів вирушив до театру імені Марії Заньковецької на зустріч з виборцями.

Під час перебування В.ЯНУКОВИЧА на площі біля пам’ятника Т.Шевченку там чергували дві бригади швидкої допомоги. Громадський порядок охороняли близько сотні працівників міліції. Однак жодних провокацій зареєстровано не було.