Курс НБУ на 18.12.09
18:42, 17 грудня 2009Різне
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Офіційний курс НБУ на 18.12.09100 USD – 797.0000 (17 грудня – 797.0200)100 EUR – 1143.1371 (17 грудня – 1160.4611)10 RUR – 2.6183 (17 грудня – 2.6393) Облікові курси банківських металів на 18.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89383.55 (17 грудня-90382.07) 961 XAG 10 Срібло-1386.78 (17 грудня-1402.76)962XPT10Платина-114847.70(17 грудня-115408.50)964 XPD 10 Паладій-29489.00 (грудня-29170.93)
Офіційний курс НБУ на 18.12.09
100 USD – 797.0000 (17 грудня – 797.0200)
100 EUR – 1143.1371 (17 грудня – 1160.4611)
10 RUR – 2.6183 (17 грудня – 2.6393)
Облікові курси банківських металів на 18.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-89383.55 (17 грудня-90382.07)
961 XAG 10 Срібло-1386.78 (17 грудня-1402.76)
962XPT10Платина-114847.70(17 грудня-115408.50)
964 XPD 10 Паладій-29489.00 (грудня-29170.93)
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