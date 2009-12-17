Курс НБУ на 18.12.09

Офіційний курс НБУ на 18.12.09100 USD – 797.0000 (17 грудня – 797.0200)100 EUR – 1143.1371 (17 грудня – 1160.4611)10 RUR – 2.6183 (17 грудня – 2.6393) Облікові курси банківських металів на 18.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89383.55 (17 грудня-90382.07) 961 XAG 10 Срібло-1386.78 (17 грудня-1402.76)962XPT10Платина-114847.70(17 грудня-115408.50)964 XPD 10 Паладій-29489.00 (грудня-29170.93)

Офіційний курс НБУ на 18.12.09 100 USD – 797.0000 (17 грудня – 797.0200) 100 EUR – 1143.1371 (17 грудня – 1160.4611) 10 RUR – 2.6183 (17 грудня – 2.6393) Облікові курси банківських металів на 18.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89383.55 (17 грудня-90382.07) 961 XAG 10 Срібло-1386.78 (17 грудня-1402.76) 962XPT10Платина-114847.70(17 грудня-115408.50) 964 XPD 10 Паладій-29489.00 (грудня-29170.93)

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