Власники «Козирних карт» отримають знижки в «FoxMart»

Київ. Національна мережа гіпермаркетів побутової техніки та електроніки «FoxMart» і мережа ресторанів «Козирна карта» розробили спільну програму для своїх клієнтів. Тепер власники «козирних» карток мають у своєму розпорядженні ще одну додаткову перевагу: придбання аудіо-, відео-і побутової техніки за спеціальними умовами. «Гігант техніки - FoxMart» гарантує покупцям багатий асортимент і одночасно мізерні ціни, повідомили в прес-службі компанії.

Спільна програма передбачає наявність співвідношення: зручність плюс вигода. Зручно, коли одна картка має широкий спектр дії. І особливо вигідно, коли тільки за «Козирною картою» клієнт отримує економію, яку дарує «FoxMart» як виняток.

Власникам Козирних Карт 10% «FoxMart» надає знижку 2%, власникам Козирних Карт 15% - 3%, а власникам Козирних Карт 20% - знижку 5% на придбання техніки в гіпермаркетах побутової техніки та електроніки.

Представники мережі «FoxMart» вже відзначають ефективність партнерства. Ця пропозиція викликала великий інтерес у споживачів, особливо з огляду на наближення зимових свят.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» розпочала діяльність у 2005 році і сьогодні нараховує 34 об`єкти в Україні і 2 у Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 м2 до 7000.

Гіпермаркети мережі «FoxMart», окрім широкого асортименту, пропонує унікальні послуги з тестування техніки. Так, у магазині працює гейм-зона (ігрова зона). На спеціально обладнаній території, обладнаній мегасучасними плазмовими екранами з роздільною здатністю Full HD та ігровими приставками останнього покоління Playstation 3, покупці можуть особисто переконатися в якості звуку і зображення, а також протестувати всі останні новинки відеоігор. А щоб перевірити акустику і можливості домашніх кінотеатрів, у відділі аудіо-і відеотехніки встановлений Hi-Fi-острівець.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє «Програма захисту мізерних цін», яка гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.