Шановні виробники, продавці та посередники!

У рубриці «Тендери» ви можете на комерційних умовах розмістити інформацію відповідної тематики.

Вартість однієї публікації - 920 грн. без ПДВ. Інформація зберігається на сайті «УНІАН-Економіка» тривалий час. Відповіді на всі додаткові питання можна отримати у відділі маркетингу УНІАН. Відділ маркетингу: Керівник – Наталія ТКАЧЕНКО т/ф. 220-11-98, 8 092-256-17-50 8 092-256-17-50, nat#unian#net Заст. керівника - Юрій Пономарев 8 050 469-47-36, ICQ 270149190, yura#unian#net

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