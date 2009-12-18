АНОНС на 18 грудня

У Міністерстві транспорту і зв`язку України відбудеться урочиста передача міжнародної технічної допомоги - нової захищеної комп`ютерної мережі - у рамках реалізації Пілотного проекту Компоненту 3 Порогових програми «Виклики тисячоліття».

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Відбудеться брифінг першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя Шевченка і Посла США в Україні Джона Теффта.

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Під головуванням міністра економіки України Богдана Данілішина відбудеться підсумкове розширене засідання колегії Мінекономіки. Під час засідання відбудеться брифінг Б.Данілішина.

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Круглий стіл на тему: „Накопичувальна пенсійна система - дієвий інструмент соціального захисту громадян. Зарубіжний досвід функціонування обов`язкової накопичувальної пенсійної системи”, який Мінпраці проводить разом із Українською асоціацією адміністраторів пенсійних фондів.

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Прес-конференція на тему: «Співпраця у питаннях створення і адміністрування кирилічних доменів в Інтернет». Учасники: Михайло Якушев, голова ради Координаційного центру домена RU (CCTLD.RU); Юрій Корж, голова Координаційної ради Українського мережевого інформаційного центру (UANIC); Юрій Гончарук, директора UANIC.

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12-30- в УНІАН відбудеться прес-конференція кандидата на пост Президента України від Народно-демократичної партії Людмили Супрун на тему: «Новітні технології як джерело наповнення бюджету» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 522-92-26, Ел. адреса: ps2@sndp.kiev.ua. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться Відкрита двостороння зустріч «Реальний сектор економіки - українській владі: 5 антикризових кроків», присвячена виробленню ключових (п`яти) антикризових кроків, необхідних для подолання в Україні наслідків фінансової кризи. У роботі візьмуть участь директоры 60 найуспішніших підприємств України, за наслідками показників Держкомстату, представники Уряду і спеціально запрошені гості і експерти: перший президент України Л.Кравчук, міністр промполітики України В.Новіцкий, перший зам.мнистра транспорту і зв`язку України В.Шевченко та інші. Модератор - канд.эконом.наук Андрій Новак.

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У Посольстві ФРН відбудеться круглий стіл на тему: «Незалежна аналітика: Чи є на неї запит в Україні?». Участники: Каталін Кулляс, голова економічного відділу Посольства ФРН в Києві; Кирило Савін, керівник Представництва Фонду ім. Гайнріха Белля в Україні; Ігор Бураковській, голова Правління, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Ілько Кучерів, директор Фонду «Демократичні ініціативи»; Юрій Якименко, директор політико-правових програм центру їм..А. Разумкова та інші.

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Відбудеться урочистий прийом з нагоди десятиліття Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

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У м. Чернівцях відбудеться відкриття торговий-розважального центру «DEPOt Center», а також на прес-конференція, присвячена цьому заходу.

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