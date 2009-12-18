ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 грудня

Українські ЗМІ

«ДЕЛО» публікує матеріал «Проблемні банки стали на шлях спасіння»», у якому пише: шість із шістнадцяти проблемних банків будуть врятовані потенційними інвесторами або старими власниками. Силами «старих» акціонерів вдасться врятувати два проблемні банки - «Володимирський» і «Столицю».

http://delo.ua/dengi/banki/s-investorom-karmane-s-finplanom-ruke-135380/

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Також «ДЕЛО» у матеріалі «Ціни на цукор б`ють чергові рекорди» пише – вартість білого цукру на торгах у Лондоні у четвер досягала максимальної позначки з 1989 року, на спекуляцій них прогнозах, що поставки будуть нижчі за попит другий рік поспіль.

http://delo.ua/biznes/rynki/ceny-na-sahar-ocherednye-rekordy-135404/

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«ДЕЛО» у публікації «Навесні металурги залишаться без пільг» пише - Кабмін з 1 березня може відмінити пільги на залізничні перевезення для металургів. Таким чином, глава уряду намагається домогтися лояльності «Укрзалізниці».

http://delo.ua/biznes/rynki/vesnoj-metallurgi-ostanutsja-bez-lgot-135438/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Газпром» високо берет» пише – ціна газу для України наступного року буде вища, ніж заявлялося раніше. Вчора представники "Газпрому" повідомили, що у I кварталі 2010 року тисяча кубометрів коштуватиме не $280, а $300-310. Ця ціна порівняльна з тією, яку платять у європейських країнах, хоча транспортні витрати з доставки газу в Україну менші. Так Україна розплачується за підписання недолугих контрактів на початку року, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294692

«Комерсант-Україна» у публікації «Страховикам пригрозили збитками» пише – Держфінпослуг вирішила у два рази підвищити ліміти відповідальності з обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСГПО) і відмовилася підтримати збільшення на 50% базового тарифу з ОСГПО. Це може привести до відмови страховиків працювати в цьому сегменті, проте у компаній є ще місяць, щоби переконати держкомісію усе ж таки підвищити тариф. Утім, Держфінпослуг навряд чи прийме невигідне для споживачів страхових послуг рішення до завершення президентських виборів, визнають учасники ринку.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294696

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«Комерсант-Україна» у публікації «Податкова міліція не може сидіти без діла» пише - ДПАУ має намір отримати право самостійно порушувати кримінальні справи відносно фіктивних підприємств і центрів конвертацій, тоді як зараз матеріали передаються до МВС. Податківці упевнені, що з новими повноваженнями зможуть більш оперативно виявляти факти ухилення від сплати податків. Також ДПАУ дістане можливість спростити процедуру стягнення фінансових штрафів з компаній, підозрюваних в участі у тіньових схемах, вважають юристи.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1294672

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Видання “Экономические известия” у публікації «Дотації спізнилися до аграріїв» пише - бюджетний рік для АПК закінчується недоотриманою держпідтримкою й ілюзорною надією на отримання коштів з бюджету-2010. Не зважаючи на те, що досвід поточного року показав неспроможність фінансування держпрограм зі Стабфонду, наступного року чиновники зосередили на ньому левову частку держпідтримки. А проблеми з підтримкою агросектору погіршують майбутній урожай.

http://eizvestia.com/markets/full/4187721

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“Экономические известия” в публікації «До Європи по дротах» пишуть - сьогодні в Загребы (Хорватія) Рада міністрів ЄС має ухвалити рішення про приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство. У Європи стане більше підстав підштовхувати київських чиновників до реформ енергосектору. Україна ж одержить шанс підвищити свій експортний потенціал в електроенергетиці і модернізувати газотранспортну систему без участі Росії.

http://eizvestia.com/state/full/4187741

«Газета по-киевски» у матеріалі «Справа рук тих, що мерзнуть» пише – в Києві аномального снігопаду не буде, і як Одесу з Донецьком, нас не завалить. Але вже вчорашній сніжок перетворив столицю на суцільну “тягучку”.

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/18/061527.html

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Спасибі. Не хочу. Дорого» пише – «Укрзалізниця» вводить у потягах таке ж харчування, як і в літаках – пластикові контейнери з готовим обідом. Коли видання намагалося продати цей набір потенційним пасажирам – ніхто не купив.

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/18/010232.html

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Видання «СЕГОДНЯ» у публікації «У столиці настав льодовиковий період» пише - кияни мерзнуть у квартирах і на дорогах, синоптики обіцяють відлигу. МНС і лікарі дали поради, як правильно поводитися у такій ситуації.

http://www.segodnya.ua/news/14102368.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Валютні кредити заборонені, навіть за картками. Але всі «не можна» можна обійти» пише – вказана заборона не ускладнить життя рядового українця. Проблеми можуть виникнути тільки у тих, хто програв у казино Монте-Карло, або якщо тато-мажор своєму дитинчаті дав замало грошей на вечірку. Але й для них вихід знайдеться...

https://economics.unian.net/rus/detail/29994

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Зовнішня торгівля: найбільші проблеми від найголовніших партнерів» пише – Україні так і не вдалося досягти яких-небудь успіхів в зростанні експортних постачань. І це не зважаючи на запаморочливу девальвацію гривні, яка привела до зубожіння населення.

https://economics.unian.net/rus/detail/29973

Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Депутатська яга проти» - в НБУ слід знизити оклади?..» пише – народні депутати не можуть пережити, що в НБУ одержують більше, ніж вони самі, й пропонують урізати оклади банкірів, забувши при цьому, що рядовий українець ні на йоту не наблизився до порогу їх “бідності”...

https://economics.unian.net/rus/detail/30028

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у матеріалі «Накриє всю країну» пише – у Росії на базі “Связь-банку” буде створений федеральний поштовий банк. Таке рішення ухвалила наглядова рада ВЭБу, очолювана Володимиром Путіним. Фінансувати створення альтернативи Ощадбанку буде ВЭБ.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/18/221721

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Видання «Известия» у публікації «Пропуск у чоловічий клуб» пише – у популярної банківської карти Cosmopolitan, створеної ВАТ "Альфа-банк" спільно з однойменним журналом, з`явився "чоловічий" аналог. Нова "Чоловіча карта", випущена банком цього разу з відомим журналом MAXIM і компанією Gameland, обіцяє стати ще одним проривом на ринку банківського пластику, здатним ощасливити російських чоловіків величезним набором знижок й ексклюзивних привілеїв.

http://www.izvestia.ru/economic/article3136121/

(УНІАН)