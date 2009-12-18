Єврокомісія підозрює компанії у "банановій змові"

Єврокомісія підозрює ряд компаній, що займаються імпортом бананів, у змові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, Комісія надіслала листи протесту в рамках антимонопольного законодавства ЄС ряду компаній, що займаються імпортом та продажем бананів, підозрюючи їх у картельній змові та порушенні статті 101 Угоди про функціонування Європейського Союзу, яка передбачає заборону обмеження бізнес-практики.

Перед цим, у листопаді цього року, Єврокомісія провела несподівані перевірки у приміщеннях підозрюваних компаній.

Комісія не повідомляє назви компаній.

Листи протесту є формальним кроком у проведенні антимонопольного розслідування, в яких Комісія інформує відповідні компанії у звинуваченнях, висунутих проти них.

Компанії можуть надіслати письмові відповіді, в яких викласти всі відомі їм факти на свій захист.